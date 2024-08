El King, que todavía no sabe si podrá jugar ante la U, vive las horas previas al encuentro disfrutando con amigos. El Colorado le hizo la comida y Fabián Orellana se sumó a la fiesta.

Colo Colo se prepara para lo que será una de sus semanas más importantes del último tiempo. El Cacique se prepara para enfrentar a la U en el Superclásico del fútbol chileno y luego poner la mira en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Junior.

Las cosas no han sido sencillas, especialmente por las lesiones. Uno de los jugadores que todavía no tiene claro si estará o no es Arturo Vidal, quien se lesionó hace algunos días y está en recuperación.

Pero mientras eso se define y aprovechando que se suspendió el partido con Huachipato, el King no perdió el tiempo. Junto a Leo Gil y Fabián Orellana, el bicampeón de América compartió un asado antes de meterse con todo en el choque con la U.

Arturo Vidal, Leonardo Gil y Fabián Orellana comparten un asado previo al Superclásico

Arturo Vidal es la gran duda de Colo Colo para una nueva edición del Superclásico ante la U. El King se lesionó ante Unión Española el 21 de julio y desde entonces está trabajando para poder llegar a una semana clave para el Cacique.

Leonardo Gil ahora le hace hasta el asado a Arturo Vidal, su nuevo gran socio en Colo Colo. Foto: Instagram.

Este fin de semana el plantel no viajó al sur tras la suspensión del partido con Huachipato. Es por ello que el volante no dudó en aprovechar la oportunidad para compartir un asado junto a sus amigos.

Leonardo Gil fue el encargado de la parrilla en la jornada. El Colorado ha cosechado una cercana relación con el mediocampista y ahora hasta le prepara la comida, algo que Arturo Vidal no dudó en destacar. “El mejor. Te quiero, bro”, lanzó.

Pero eso no fue todo ya que a la cita también llegó Fabián Orellana. El Poeta es otro de los cercanos que dejó el fútbol al King y aprovechó para visitarlo antes de iniciar los trabajos de cara al Superclásico.

Jorge Almirón tendrá que definir si es que utilizará o no al volanteeste fin de semana. La idea es que llegue a la Copa Libertadores con Junior, pero si está en condiciones antes, no dudarán en darle minutos.

Arturo Vidal está listo para ir por su revancha en el Superclásico. El King quiere sacarse la espina tras perder el invicto en el Monumental y espera ayudar a Colo Colo a estar más cerca del liderato.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

A pesar de sus problemas físicos, Arturo Vidal igual se las ha arreglado para disputar un total de 23 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. Siete goles y una asistencia son su saldo en los 1.846 minutos que ha estado dentro del campo de juego.

¿Cuándo es el Superclásico entre la U y Colo Colo?

Colo Colo buscará presionar en la cima de la tabla de posiciones a la U. El Superclásico del fútbol chileno está programado para este sábado 10 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

