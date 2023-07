Guarello responde a insultos de Vidal y Orellana: "Que me mande el diccionario de la peni"

En medio de la investigación que destapó los vínculos de Fernando Felicevich en el fútbol chileno, Arturo Vidal y Fabián Orellana salieron en su defensa. Ambos representados por el agente arremetieron con todo y se fueron encima de Juan Cristóbal Guarello, al que insultaron en duros términos.

“Los huevones tratan de dejarlo mal siempre. Huevones envidiosos. No se preguntan quién ha sacado todos los jugadores a Europa”, dijo el King. “¡Este Guarello cree que se las sabe todas el culiao (sic)! ¡No jugó nunca a la pelota el malo conchetumare (sic)!”, agregó el Poeta, además de tratarlo de “embarao”, lo que tuvo respuesta.

Guarello acusa doble cara de Felicevich con Vidal y pide a Orellana aclarar salida de la selección

Este martes en la última edición de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello dio su respuesta a Arturo Vidal y Fabián Orellana. “No quiero pegar. Quiero aclarar por qué sucede lo que sucede. Nada es gratuito ni espontáneo”, dijo antes de disparar con todo.

“Dijeron que era un CTM, que nunca jugué a la pelota, que era un ‘embarao'”, lanzó antes de darle el primer palo al King. “Por favor, Vidal, que me mande el diccionario de la peni para explicar qué es ‘embarao’, porque desconocía ese término y eso que conozco bastante el COA, el lenguaje que se asocia a la criminalidad”.

Pero más allá de los insultos, Guarello sorprendió al dar una lista con todos los jugadores chilenos que han llegado a Europa sin la ayuda de Felicevich, como dijo Vidal. “Bravo, Jara, Isla, Beausejour, Díaz, Vargas, Matías Fernández, Pinilla, Valdivia, Carmona, Mark González, Pizarro, Nico Córdova, Valdés, Pedro Pablo Hernandez, Iturra, Estrada, Pablo Contreras, Tello. Ninguno lo necesitó, así que es una mentira”.

El periodista recalcó que todo esto fue planeado para desviar la atención de la investigación contra el agente. “Es una verdad instalada que los muchachos acriticos compran porque este Twitch no es casual, es armado. Es tan complejo el momento de la empresa que los representa, que mandan a jugadores más manipulables, más adoctrinados y mal, a decir todo este tipo de barbaridades”.

A eso, Juan Cristóbal Guarello le sumó un dardo directo a Arturo Vidal, asegurando que Fernando Felicevich se burla de él a sus espaldas. “Vidal se juega la vida por su representante, lo que habla bien de él, pero no sé si es al revés. Me lo voy a guarda y si en un momento esto se pone feo, voy a sacar las carta a la mesa. A ver si te quieren tanto, si no se ríen de ti en la oficina de Vibra, de tu vida”.

El periodista también tuvo palabras para Fabián Orellana, al que invitó a revelar por qué lo cortaron en la Roja años atrás. “Cuenta por qué Borghi te echo de la selección”.

Finalmente, dijo que la investigación contra Fernando Felicevich tiene a la ANFP de manos atadas. “Creo que está complicada la ANFP porque no hay voluntad. Los representantes tienen el control casi total del consejo, de no ser por el auspicio de las camisetas. Los tienen ‘embaraos’ a todos”, se burló para cerrar.