Magallanes ganó y sale de la última posición de la tabla a costa de una Universidad de Chile que sentencia su tercera derrota en línea. Tras alcanzar la cima de la tabla, los azules se empantanaron y la mala racha fue confirmada hasta el que hoy era el colista. Fue triunfo por 2-1 para La Academia en La Calera.

Tras el duelo, el periodista y reconocido hincha de la U, Héctor Tito Awad, tuvo un particular análisis en el que critica al Chuncho por caer ante un equipo que en el papel era obligación sumar de a tres.

“¿Vamos a comparar a Magallanes con Universidad de Chile? Por nombres la U es el Manchester City al lado de Magallanes, y Magallanes nos ganó. Yo el viernes dije que nos iban a ganar, no confío en nada de lo que está pasando en la U”, dijo Tito Awad en conversación con BolaVip Chile.

El ex rostro de las transmisiones de la Bundesliga en Chile agregó que “la parte técnica, para mí, tiene el 70 por ciento de la responsabilidad. No pido que el profe Pellegrino se vaya, pero llegó en noviembre y hasta el día de hoy no ha podido hacer jugar a la U, a excepción de tres partidos. La responsabilidad es de él”.

Tito Awad sentencia que “la U comenzó súper bien, pero no puede ser que el equipo se pierda tantos goles. En el primer tiempo tuvo como cinco y hasta ahí llegó. Le sale el gol de Magallanes y el equipo siente el golpe de inmediato. Este equipo le pone empeño, pero no juega al fútbol y las responsabilidades son compartidas”.

El próximo desafío de Universidad de Chile, por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2023, está programado para el lunes 7 de agosto, como local frente a O’Higgins.