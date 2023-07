Curicó Unido se ha movido mucho en el último día del mercado de pases en el fútbol chileno. Además de anunciar a Jorge Henríquez como refuerzo desde Ñublense, el cuadro Tortero confirmó el arribo de un joven defensor de Colo Colo. Y ese fichaje provocó un cuestionamiento de Coke Hevia que fue desmentido por la institución.

La referencia es para Darko Fiamengo, uno de los zagueros centrales que Patricio Ormazábal convocó para el Sudamericano Sub 20 con la Roja que fracasó en en el torneo disputado en Colombia. Ese movimiento generó un tuit de Jorge Hevia Cristino que no gustó nada en el estadio La Granja.

“Hablé con un dirigente de Curicó preguntándole por la llegada de Darko Fiamengo. Me la confirmó, pero me sentí importante. Por mí se enteró que es central y no lateral…mamita querida”, tuiteó el periodista de la radio Pauta.

Esa publicación motivó una respuesta a las horas después. Llegó desde la institución albirroja. Fue mediante un comunicado, que le respondió a ese tuit y también a los comentarios que emitió Hevia en el programa Pauta de Juego del que participa a diario.

Curicó Unido evalúa tomar acciones legales por los comentarios de Coke Hevia

Curicó Unido intenta salir de la zona baja de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2023. Con la dirección técnica de Juan José Ribera, el equipo materializó el arribo de un ex pupilo suyo en Audax Italiano: Jorge Henríquez.

Y este 27 de julio, el elenco Tortero desmintió unos dichos de Coke Hevia sobre la incorporación de Fiamengo. “Ningún integrante de nuestro directorio ha tenido contacto con el señor Jorge Hevia Cristino. Sus declaraciones faltan a la verdad”, asegura el texto difundido en los canales oficiales del club.

“Nos parece grave y completamente repudiable que se utilice el nombre de nuestra institución, una Corporación formada por socios y socias, y un directorio elegido válidamente con declaraciones falsas a fin de generar ‘audiencias’ o ‘polémicas”, reza la declaración pública.

Curicó Unido no se quedó con eso. También expuso que “nos reservamos el derecho de ejercer acciones legales en caso de considerarlo pertinente. Hacemos un llamado a validar el periodismo serio, respetado y basado en información verídica”. ¿Qué pasará? El tiempo dirá…