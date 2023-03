Quinteros confirma la fecha del partido entre Colo Colo y Huachipato: "No tendremos ningún parón"

Colo Colo ya dejó atrás el Superclásico. Y tiene el foco puesto en la 9° fecha del Campeonato Nacional 2023, que tiene pactada una visita a El Salvador para los albos, que se medirán a Cobresal el sábado 18 de marzo a las 18 horas en el estadio El Cobre.

Luego de eso, habrá un largo receso de casi un mes sin fútbol en la primera división del fútbol chileno. Al menos para gran parte de los equipos, pero no para el Cacique, que aprovechará de ponerse al día con el partido por la cuarta fecha en el que debe enfrentar a Huachipato.

El DT del primer equipo de los albos, Gustavo Quinteros, confirmó la fecha que se manejaba para la realización de aquel duelo, que debe jugarse con la localía a favor de la escuadra acerera. "Nosotros no vamos a tener ningún parón. Tenemos planificadas todas las semanas. Jugamos contra Cobresal, después el 25 contra Colón, después el 31 contra Huachipato y la semana siguiente la Copa Libertadores", explicó el argentino-boliviano sobre el elenco albo, que se medirá a los Sabaleros por la despedida de Esteban Paredes.

Por cierto, el nivel del equipo no genera muchas esperanzas para el torneo de clubes más importante de América. Así al menos lo dejó saber el máximo ídolo de la historia colocolina, Carlos Caszely, quien vaticinó una fase de grupos sin éxito para Colo Colo. Eso no le gustó para nada a Leonardo Gil, quien afirmó que el Chino le tira mala energía al plantel. Quinteros, al parecer, no tiene el foco puesto en aquel certamen.

"Nuestro objetivo es formar un equipo para ser campeón otra vez, si funcionamos en la Libertadores, bárbaro"

Gustavo Quinteros fue sincero. Sabe que las aspiraciones en la Copa Libertadores no pueden ser muy altas, pues lo primero es reconstruir el equipo, que sumó 10 incorporaciones durante el mercado de pases para la temporada 2023, además de perder varios valores importantes de la campaña anterior, como Óscar Opazo, Gabriel Suazo, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

"Siempre se puede mejorar el funcionamiento de un equipo, nosotros podemos trabajar todo el tiempo. Cuando se llega a una determinada fecha tiene que ser al máximo rendimiento. De ahí veremos si eso nos da para participar en Libertadores y ver hasta dónde nos da", admitió el entrenador, quien fue campeón con la UC en 2019.

"Nuestro objetivo es formar un equipo nuevo, se fueron muchos jugadores, ojalá para ser campeón otra vez. Si funcionamos bien en libertadores, bárbaro. Pero debemos tener claro el objetivo. Ojalá lleguemos a la fecha jugando muy bien", cerró el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.