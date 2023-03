Tras ser captado agrediendo a su expareja en una discoteca, Jordhy Thompson fue apartado del primer equipo de Colo Colo. La dirigencia alba decidió sacar al volante del plantel por un tiempo indeterminado, mientras este pasa por una "intervención de profesionales especializados".

Ahora, el técnico Gustavo Quinteros fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación del canterano colocolino. El entrenador de los albos afirmó que el jugador "cometió un error gravísimo" y debe cambiar "su forma de ser" para ser nuevamente considerado en el equipo.

"Desde que llegué en octubre del 2020 hasta hoy, tenemos un club y un funcionamiento de vestuario, una camaradería y una unión extraordinaria. No tenemos problemas interno de jugadores, dirigentes o técnicos. El club funciona perfecto, entrenamos todos los días, nadie llega tarde, todos están al 100 por ciento", partió.

"Después hay problemas personales. Cada jugador tiene una vida privada de la que no voy a opinar, siempre y cuando no venga a hacer cosas que perjudiquen al equipo en entrenamientos o vestuario. No tuvimos ningún caso desde el 2020 de problemas en el vestuario o día a día. En ese sentido, el club funciona perfecto", sumó.

"Hoy tenemos un problema de un jugador en su vida privada, de lo que no voy a opinar. Por supuesto no estoy nada de acuerdo con lo que vi en las imágenes. El club está haciendo todo lo posible para que cambie esa forma de ser, llevándolo con profesionales que se encarguen del tema", complementó.

"El pibe tiene que cambiar. Cometió un error gravísimo, del que nadie está de acuerdo. Ojalá se recupere, cambie su forma de ser y a partir de ese momento será tenido en cuenta. Pero será cuando cambie eso que se hizo público", cerró.