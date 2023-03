El sorteo de la Copa Libertadores de América, es un hecho, se viene complejo para los dos representantes chilenos que quedan en competencia. Se trata de Colo Colo y Ñublense, encargados exclusivos de llevar la tricolor por Sudamérica después de la eliminación de Curicó Unido y Magallanes en la fase previa.

La cita es para el próximo lunes 27 de enero en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, a doce kilómetros de la capital paraguaya, Asunción; y fue postergada desde el 22 de ese mes para que pudieran estar presentes los jugadores de la selección argentina que se quedó con el título del Mundial de Qatar, y serán homenajeados por la organización.

Luego se dará paso al sorteo, en el que estarán muy atentos los dos equipos chilenos participantes. El formato es de cuatro bombos o tómbolas, de donde se extraerá una bolita por equipo, para distribuir a los 32 rivales en ocho grupos de cuatro clubes. El gananor y el sublíder de cada serie avanzarán a la ronda final.

En el caso de los nacionales, Colo Colo fue depositado en el Bombo 2 junto a Internacional de Porto Alegre, Fluminense, y Corinthians de Brasil, Libertad de Paraguay, Atlético Nacional de Medellín, Barcelona de Guayaquil y Racing de Argentina. Es decir, los albos no enfrentarán a ninguno de estos equipos en la fase grupal.

Lo mismo acontece con Ñublense, pero en el Bombo 4, que se completará esta noche al término de las llaves que disputan Sporting Cristal y Huracán (0-0 en la ida) y Cerro Porteño frente a Fortaleza de Brasil (1-0 en la ida para el Ciclón); para unirse a Atlético Mineiro de Brasil, Liverpool de Uruguay, Patronato de Argentina y DIM y Pereira de Colombia.

Cómo quedan los bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2023



De esta manera los cuatro bombos que se utilizarán en el sorteo de la Copa Libertadores de América, que se realizará el próximo 27 de enero, quedan compuestos de la siguiente manera, a la espera del término de la fase preliminar.

Bombo 1: Flamengo (BRA), River Plate (ARG), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Athletico Paranaense (BRA), Independiente del Valle (COL) y Olimpia (PAR).

Bombo 2: Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Internacional (BRA), Barcelona (ECU), Racing (ARG), Corinthians (BRA), Colo Colo (CHI) y Fluminense (BRA).

Bombo 3: Bolivar (BOL), The Strongest (BOL), Melgar (PER), Alianza Lima (PER), Argentinos Juniors (ARG)., Metropolitanos (VEN), Aucas (ECU) y Monagas (VEN).

Bombo 4: Liverpool (URU), Deportivo Pereira (COL), Ñublense (CHI), Patronato (ARG), Independiente de Medellín (COL) y Atlético Mineiro (BRA); más los ganadores de las llaves Sporting Cristal-Huracán y Cerro Porteño-Fortaleza.