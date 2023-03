Matías Zaldivia disputó su primer Superclásico con la camiseta de Universidad de Chile y, al igual que cuando se estrenó en un partido de esta categoría por Colo Colo, el duelo terminó igualado sin goles, aunque el "22" de la U vivió dos fuertes discusiones, aunque terminó abrazado y con buena onda de algunos ex compañeros.

Matías Zaldivia tuvo un partido especial. Y se hizo notar apenas Universidad de Chile saltó a hacer el calentamiento al césped del estadio Monumental. El "22" encabezó la fila del equipo titular de Mauricio Pellegrino y recibió una estruendosa rechifla de los hinchas de Colo Colo que acudieron al aburrido Superclásico 193 que terminó sin goles.

Probablemente estaba consciente de que eso iba a ocurrir, pues había dado a entender incluso que es un jugador al que le gusta recibir insultos. Pero de todas maneras rápidamente se acercó a recibir el cobijo de la hinchada azul que se hizo presente en la tribuna Magallanes del reducto enclavado en Pedrero.

También recibió una pifia cuando fue nombrado en la alineación que dispuso la U, donde ha sido indiscutido desde que desembarcó en el Centro Deportivo Azul. La canción que le recordaba que le dieron de comer sonó muchas veces. "Si me hubiese dedicado a escuchar lo de afuera, probablemente me habría desconcentrado", dijo el ex Arsenal de Sarandí al cabo del compromiso.

En el saludo con sus ex compañeros antes del pitazo inicial de Cristián Garay no hubo ningún abrazo para el formado en Chacarita Juniors de Argentina. Y en el partido, el ex defensor de los albos hizo sentir su experiencia, pues en general tuvo una buena actuación y se impuso en los duelos ante Leandro Benegas.

La primera discusión fuerte de Zaldivia en la visita al Monumental

Fue en el camino al vestuario, en el entretiempo, que Matías Zaldivia tuvo la primera discusión fuerte en su primera visita a Pedrero desde que emigró de Colo Colo tras siete temporadas en el club. Una de las personas encargadas de ubicar el túnel inflable para salir de la cancha del estadio Monumental rumbo al vestuario visitante tuvo una frase que al defensor azul no le gustó para nada.

Se lo recriminó en duros términos, con insultos y recordatorios de que su rol en el lugar no era nada más que acomodar la manga. También quiso ubicar al coordinador del Cacique, una de las tantas personas con las que Zaldivia tuvo un reencuentro en Macul. El entredicho no pasó a mayores, pero el defensor argentino-chileno dejó claro que no iba a dejar que pasaran a llevar a su club.

Pero también mostró mucha preocupación cuando José Castro cayó gravemente lesionado. El lateral izquierdo que se había ganado la titularidad con Mauricio Pellegrino sufrió el corte de ligamentos cruzados y tuvo que ser reemplazado por Marcelo Morales. Cuando iba en la camilla, con un llanto que evidenciaba el dolor por la lesión y el tiempo de rehabilitación que requiere, Zaldivia se acercó a él y le hizo un cariño, además de lanzarle palabras de aliento.

Ronda de insultos con Thompson, la segunda discusión de Zaldivia en el Superclásico

Corrían los 87 minutos del Superclásico 193 que Colo Colo y la Universidad de Chile igualaron sin goles cuando Cristóbal Campos requirió la atención médica en el césped de la cancha del Monumental, aunque lejos del arco que daba a la galería norte del reducto, llamada Arica, donde se ubica la Garra Blanca.

En el Cacique estimaron que Campitos estaba haciendo tiempo y se acercaron a recriminarlo. Primero lo hizo Pavez. Y ahí estuvo Zaldivia. Después lo hizo Jordhy Thompson. Y nuevamente apareció el marcador central de 32 años, quien se erigió en un indiscutido para la retaguardia azul desde su llegada. Eso sí, con un diálogo nada de amistoso.

Aunque luego del partido, el "22" del Bulla le puso frialdad a la situación. "Al Enano lo conozco desde los 15 años. Creo que se dejó llevar por la gente, pero nada. Fuimos compañeros, no pasa nada. Son cosas de chicos", afirmó el zaguero, quien le achacó a la juventud del antofagastino el fuerte enfrentamiento que tuvieron.

Zaldivia recibió abrazos y tuvo charlas amistosas tras el Superclásico

Luego de que Cristián Garay pitó el final del partido, Matías Zaldivia recibió los abrazos que le fueron esquivos durante los minutos previos al encuentro. Leonardo Gil fue uno de los que se acercó a él y se despidió con afecto, algo que también hizo Esteban Pavez.

Por cierto, en la zona de vestuarios, Agustín Bouzat y Bruno Gutiérrez tuvieron una charla con el "22" de los laicos con mucha buena onda hacia su ex compañero, sobre todo del joven defensor que no fue tenido en cuenta por Quinteros para la citación de este partido que, al igual que el primer Superclásico que jugó Zaldivia con la camiseta de Colo Colo, terminó igualado sin goles.