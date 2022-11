Argentina cuenta las horas para disputar el Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste llega con un invicto de 35 partidos a la máxima cita de fútbol en el orbe y las esperanzas por conquistar por tercera vez aquel certamen están en el punto máximo en el vecino país. Lionel Scaloni reveló los 26 futbolistas que competirán en el Grupo C contra Arabia Saudita, México y Polonia, rival de Chile en los dos amisosos de la Roja en noviembre.

Por supuesto que Lionel Messi encabeza la lista del actual campeón de América tras vencer a Brasil con un golazo de Ángel di María, otro que fue considerado para integrar el plantel trasandino, que pese a todas las dudas existentes, también . Pero el director técnico debe pensar en eventuales inconvenientes de últimas hora, muy usuales en los días previos a una competencia de este tipo. Más si se considera que las ligas siguen en acción a una semana de que comience el certamen.

Es precisamente por esa razón que Scaloni escogió cuatro futbolistas que estarán en primera fila en caso de que ocurra algún inconveniente físico, según la información a la que tuvo acceso RedGol. Uno es Juan Musso, el portero del Atalanta, quien deberá tomar un avión rumbo a Qatar en caso de que a Dibu Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli sufran algún infortunio que los deje fuera.

Para la defensa, el cuerpo técnico de Argentina tiene anotado Facundo Medina, un zaguero central de 23 años que disputa su tercera temporada en el Lens de Francia. El formado en River Plate, que pasó libre a Talleres de Córdoba, ha disputado 14 partidos en la actual Ligue 1, que tiene a su equipo como escolta del Paris Saint-Germain, aunque a cinco puntos de distancia y por delante del Olympique de Marsella de Alexis Sánchez.

En el mediocampo, en caso de que el desafortunado sea de características ofensivas, Thiago Almada tiene todos los bonos para alcanzar un pasaje de última hora a suelo qatarí. El jugador de 21 años anotó seis goles y regaló siete asistencias en 29 partidos jugados para el Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Y en la ofensiva, uno que cuya ausencia sorprendió mucho: Ángel Correa, el delantero del Atlético Madrid, quien recibió un emotivo posteo de su pareja luego de saber la elección de Scaloni. "Nunca te cuestiones de lo que sos y no sos capaz y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas afecten tu estado de ánimo. Sos súper responsable, veo el esfuerzo que haces y, siendo sincera, no creo que nadie lo haga. Para nosotras sos imprescindible", escribió Sabrina de Marzo, madre de las dos hijas con el ex futbolista de San Lorenzo, quien también podrá acudir al Mundial en caso de alguna lesión de un compañero.

Más allá de que puede sonar como malos agüeros, en el staff de La Scaloneta están plenamente conscientes de que las lesiones pueden ocurrir en cualquier instante, tal como le pasó al centrocampista del Villarreal Giovani Lo Celso, quien se quedó fuera por una lesión demasiado grave como para alcanzar a entrar en la citación.