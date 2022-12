Los Torteros necesitaban un reemplazo para Bayron Oyarzo, quien fichó en Ñublense. Y lo encontraron en Deportes Antofagasta, pues se quedaron con el talentoso y rápido Jason Flores. "Por suerte se gestó todo muy rápido, me llamó el profe y me comprometí con él", contó la nueva carta ofensiva de Damián Muñoz.

Curicó Unido cumplió una campaña excelente en el Campeonato Nacional 2022. A raíz de eso, los albirrojos se anotaron en la próxima edición de la Copa Libertadores, algo que motivó a renovar el contrato del director técnico Damián Muñoz y de varios integrantes relevantes que tuvo el plantel, como Fabián Cerda, Yerko Leiva y Ronald de la Fuente.

Pero así como retuvieron a algunas piezas importantes, también perdieron a Bayron Oyarzo, quien dejó la institución para pasar a Ñublense, cuadro que también jugará el torneo de clubes más importante de América. Y rápidamente en la plana mayor de los Torteros encontraron al reemplazante. Fue en uno de los equipos descendidos a la segunda categoría del fútbol chileno.

Las referencias son para Jason Flores, quien fue confirmado como incorporación de la escuadra maulina luego de jugar seis temporadas en Deportes Antofagasta, donde marcó cinco goles en el Campeonato Nacional 2022. El futbolista de 25 años también jugó en Unión Española, donde debutó como profesional.

"Fue todo muy rápido. Me llamó el profe, no dudé y me vine. Se gestó todo en un par de días y puedo estar acá con el plantel. Sin duda los objetivos que tiene la institución es aspirar a lo más alto, eso me convenció de venir", dijo quien fuera el "10" de los Pumas en la temporada anterior.

En esa conversación que tuvo con el entrenador, Flores quedó convencido. "Las características que ve el profe de mí son las que más se adecuan a mi juego: me gusta siempre jugar hacia adelante, encarar a los rivales y afrontar cada partido como protagonista. Sin duda eso me hizo tomar la decisión de venir enseguida. Apenas hablé con el DT me comprometí con él a venir. Estoy muy agradecido por la recepción de todos, me han hecho sentir como en casa", apuntó Jason Flores, la nueva carta ofensiva de Curicó Unido.