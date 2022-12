Curicó Unido afrontará una campaña histórica en 2023. Además del Campeonato Nacional y la Copa Chile, los Torteros jugarán la Copa Libertadores. Será la primera vez de los albirrojos en el torneo de clubes más importante de América, un hito que consiguieron gracias a la conducción de Damián Muñoz, quien renovó su estadía en el club.

Pero también han perdido algún valor importante, como Juan Pablo Gómez. El lateral derecho firmó un contrato de dos años en Universidad de Chile. Y su calidad de indiscutido en la temporada que terminó con el equipo en el tercer lugar al cabo de los 30 partidos ligueros de la máxima categoría del fútbol chileno hizo perentorio reemplazarlo. De esos, JPG jugó 26 encuentros. Y le anotó un gol, precisamente al Romántico Viajero.

Y el escogido por la directiva del cuadro maulino fue uno que tuvo experiencia en la U, aunque este año estuvo a préstamo en Unión Española. Las referencias son para Augusto Barrios, quien ya confirmó que será miembro del plantel curicano por una temporada.

La presentación fue al estilo Dragon Ball Z. "Hola a todos los albirrojos y albirrojas", decía una voz de ultratumba mientras salía Cell en imágenes. "Me di un poco de tiempo en este día de Mundial para darles un aviso. Tenemos un nuevo refuerzo que anunciarles para la temporada 2023", concluyó uno de los enemigos que tuvo Gokú en la saga japonesa.

En la campaña anterior, el lateral derecho ariqueño de 31 años militó en la Unión Española, donde disputó 22 encuentros, aunque no todos fueron por el carril. También lo hizo en el centro del campo, otra de las posiciones que usó en más de alguna ocasión en su carrera, que también registra pasos por San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta.

Barrios se suma a la incorporación del atacante chileno Sergio Vergara, de 28 años, quien viene de marcar cuatro goles para el Atlético Morelia en la Liga Expansión de México. En 2019, el delantero formado en el Bulla que también pasó por el Celaya del fútbol azteca militó en Everton de Viña del Mar, aunque sin mucho éxito. No marcó goles y totalizó 243 minutos divididos en 10 encuentros.

Renovaciones y charlas poco amigables

Curicó Unido también cuenta con varias extensiones de contratos: Fabián Cerda, golero titular del equipo, fue uno de los que hizo aquel trámite. También lo hizo su reserva, Luis Santelices. Y el talentoso Yerko Leiva, quien rubricó un vínculo hasta 2025 con los Torteros. Mario Sandoval fue otro de los que confirmó que no se moverá de la institución.

Pero hay uno que no tiene conversaciones tan amigables, precisamente ante el interés de Universidad de Chile en contar con sus servicios. Se trata de Ronald de la Fuente, el lateral izquierdo de 31 años que pasó por Colo Colo y le pidió expresamente a la dirigencia dejarlo aceptar la oferta que llega desde el Centro Deportivo Azul. Eso no ha ocurrido y, si bien no ha sido en tan duros términos, ya hay declaraciones cruzadas desde el lado de la directiva albirroja y del marcador de punta surgido en las inferiores de Huachipato.