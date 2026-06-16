Una inesperada polémica se dio el recién pasado fin de semana en el Mundial 2026. Antes del duelo entre Alemania y Curazao, un árbitro hizo un gesto considerado racista en la transmisión oficial.

El juez australiano Shaun Evans, quien participó en el VAR en la victoria de los germanos, hizo una señal con la mano derecha (pulgar e índice en un círculo y los otros dedos extendidos) cuando las cámaras mostraron la cabina.

Fare Network, organización socia de la FIFA en el monitoreo de discriminación en el fútbol, dijo que el gesto coincide con una demostración neonazi, ligado al supremacismo blanco, y que Evans debía ser expulsado.

En tanto, el réferi emitió un comunicado a través de la FIFA: “No hice intencionalmente un gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo. La única explicación que puedo ofrecer es que el movimiento fue un tic involuntario y subconsciente“.

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FIFA deja sin castigo al árbitro que hizo un polémico gesto en el Mundial 2026

Un comité de la FIFA estimó que Shaun Evans no infringió el Código Disciplinario, por lo que podrá seguir participando de la Copa del Mundo en Norteamérica.

El árbitro australiano de 38 años es uno de los 30 oficiales de video seleccionados para esta competencia. En total, son 169 -debían ser 170 antes de la marginación de Omar Abdulkadir Artan– los jueces que están en Norteamérica.