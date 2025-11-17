Ya son 32 las selecciones que aseguraron su participación en el Mundial 2026, en el cual, lamentablemente, no estará La Roja. Quedan aún 16 cupos por definir, tres de los cuales se definirán directamente en la Concacaf.

Si bien la que más se ha hecho esperar es la UEFA, con varios cupos por definir, es en Centro, Norteamérica y el Caribe donde se llevará a cabo una de las jornadas más emocionantes, este martes, cuando se definan los primeros lugares de los tres grupos de la Tercera Ronda de clasificación.

Son siete selecciones las que pelearán por tres lugares en la Concacaf: Surinam, Panamá, Curazao, Jamaica, Honduras, Haití y Costa Rica. el Grupo C es el más peleado de esta región.

ver también Revelan cuándo la Selección Chilena podría contar con un nuevo técnico: “No antes de…”

Los exóticos participantes que puede tener la próxima Copa del Mundo

Todo se definirá este martes. Todos los partidos serán a las 22.00 horas de Chile, en paralelo. Primero, en orden, se podría definir el Grupo A, donde Panamá enfrentará a Salvador de local y Guatemala recibirá a Surinam.

Tanto Panamá, como Surinam suman nueve puntos. Eso sí, un empate en ambos encuentros dejaría al país sudamericano en el Mundial, mientras que Panamá se vería obligado a esperar resultados en paralelo, para ver si es parte de los dos clasificados de la Concacaf al torneo de repechajes (van los dos mejores segundos de los tres grupos).

Otra historia se dará entre Curazao y Jamaica. Por el momento, los neerlandeses lideran el Grupo B con 11 puntos, mientras que los Reggae Boys tienen 10 unidades. Ambos jugarán una final, prácticamente, en Kingston. Una victoria o un empate clasifica a los curazaleños.

Publicidad

Publicidad

Por último, está el Grupo C, donde tres selecciones pelean el cupo directo. Honduras y Haití tienen ocho unidades, mientras que Costa Rica, un poco más atrás, suma seis. Eso sí, los Ticos juegan en casa ante los Catrachos. Por su lado, la primera nación latinoamericana en independizarse recibirá en Puerto Príncipe a Nicaragua. De vencer y empatando o perdiendo los hondureños, clasifican directo.

Mientras que la clasificación de Curazao y de Surinam sería la primera en la historia de estas naciones, Haití ya clasificó al Mundial de Alemania 1974, donde fue último del Grupo 4, donde compartió con Italia, Argentina y Polonia.

Haití es una de als selecciones que se pueden meter en el Mundial | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Los partidos de la Concacaf de este martes

Costa Rica vs Honduras

Haití vs Nicaragua

Panamá vs El Salvador

Guatemala vs Surinam

Jamaica vs Curazao

Trinidad y Tobago vs Bermuda