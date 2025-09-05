Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Hinchas de Independiente protestan frente a la sede del club contra la directiva con cánticos antichilenos

Un grupo de hinchas de Independiente llegó a la sede del club para protestar contra Néstor Grindetti y su directiva, además de realizar cánticos racistas contra los chilenos.

Por Diego Jeria

Minoritaria protesta de hinchas de Independiente contra la directiva... y contra Chile.
© XMinoritaria protesta de hinchas de Independiente contra la directiva... y contra Chile.

En Independiente el castigo de la Conmebol cayó como un balde de agua fría. Es que cualquier persona en su sano juicio, reglamento en mano, sabía que era muy probable que el cuadro argentino fuera descalificado de la Copa Sudamericana tras lo sucedido contra Universidad de Chile.

Todos lo intuían menos Independiente, que se creó un realidad paralela para justificar la criminal y cobarde encerrona a los hinchas azules, con incidentes violentos, pero mucho menores provocados por los hinchas azules… y de los que debía hacerse cargo la organización y seguridad del Rojo.

Ya eliminados de Copa Sudamericana, además de la multa económica y los siete partidos a puestas cerradas como local y sin público de visita, los hinchas de Independiente se fueron en contra de la directiva de Independiente.

Tras el fallo de la Conmebol, hinchas de Independiente se juntaron en la sede de Avellaneda y colgaron banderas en reclamo a la dirigencia“, informó Olé junto a un video en redes sociales.

Hincha argentino de Colo Colo, que solidarizó con la U, pide que Independiente devuelva la Copa Libertadores 73 robada

ver también

Hincha argentino de Colo Colo, que solidarizó con la U, pide que Independiente devuelva la Copa Libertadores 73 robada

Cantos racistas y xenofóbicos contra Chile

En la reunión frente a la sede, los hinchas del club argentino dedicaron a la dirigencia el popular cántico “que se vayan todos, que no quede ni uno solo“, pero no fue lo único.

Ya castigados, en parte por actitudes racistas contra la U, los hinchas del Rojo dedicaron cánticos xenófobos contra los chilenos deseando “que se mueran todos”, culpándolos de traidores por la ayuda del dictador Augusto Pinochet a Inglaterra durante la Guerra de las Malvinascomo si el país hubiese podido elegido o hubiese estado todo de acuerdo. Por algo dicen que un buen remedio para el racismo y la xenofobia es leer un libro.

Publicidad

De esta forma, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, ahora se gana el odio de sus propios hinchas, tras recibir críticas transversales en Sudamericana por preocuparse del resultado frente a la U cuando había hinchas azules linchados que luchaban por su vida.

Más llanto en Argentina: otro conocido periodista hace el loco tras fallo Conmebol por U de Chile e Independiente

ver también

Más llanto en Argentina: otro conocido periodista hace el loco tras fallo Conmebol por U de Chile e Independiente

Cabe recordar que Independiente alegó que los hinchas de la U suspendieron a propósito el partido por la posibilidad de que el Rojo diera vuelta la llave… El equipo argentino registra ocho duelos consecutivos sin ganar con cinco derrotas y tres empates. Una de esas caídas fue contra el Chuncho en el Estadio Nacional.

Lee también
Hincha argentino de Colo Colo se cuadra con la U: Devuelvan la Libertadores robada
Colo Colo

Hincha argentino de Colo Colo se cuadra con la U: Devuelvan la Libertadores robada

Más llanto: otro periodista argentino hace el loco por fallo Conmebol para la U
U de Chile

Más llanto: otro periodista argentino hace el loco por fallo Conmebol para la U

Fallo Conmebol: llanto de periodista argentino por clasificación de la U
U de Chile

Fallo Conmebol: llanto de periodista argentino por clasificación de la U

Lista para nacer: ¡Adelantan acuerdo para un tercer torneo en 2026!
Chile

Lista para nacer: ¡Adelantan acuerdo para un tercer torneo en 2026!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo