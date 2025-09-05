En Independiente el castigo de la Conmebol cayó como un balde de agua fría. Es que cualquier persona en su sano juicio, reglamento en mano, sabía que era muy probable que el cuadro argentino fuera descalificado de la Copa Sudamericana tras lo sucedido contra Universidad de Chile.

Todos lo intuían menos Independiente, que se creó un realidad paralela para justificar la criminal y cobarde encerrona a los hinchas azules, con incidentes violentos, pero mucho menores provocados por los hinchas azules… y de los que debía hacerse cargo la organización y seguridad del Rojo.

Ya eliminados de Copa Sudamericana, además de la multa económica y los siete partidos a puestas cerradas como local y sin público de visita, los hinchas de Independiente se fueron en contra de la directiva de Independiente.

“Tras el fallo de la Conmebol, hinchas de Independiente se juntaron en la sede de Avellaneda y colgaron banderas en reclamo a la dirigencia“, informó Olé junto a un video en redes sociales.

Cantos racistas y xenofóbicos contra Chile

En la reunión frente a la sede, los hinchas del club argentino dedicaron a la dirigencia el popular cántico “que se vayan todos, que no quede ni uno solo“, pero no fue lo único.

Ya castigados, en parte por actitudes racistas contra la U, los hinchas del Rojo dedicaron cánticos xenófobos contra los chilenos deseando “que se mueran todos”, culpándolos de traidores por la ayuda del dictador Augusto Pinochet a Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas… como si el país hubiese podido elegido o hubiese estado todo de acuerdo. Por algo dicen que un buen remedio para el racismo y la xenofobia es leer un libro.

De esta forma, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, ahora se gana el odio de sus propios hinchas, tras recibir críticas transversales en Sudamericana por preocuparse del resultado frente a la U cuando había hinchas azules linchados que luchaban por su vida.

Cabe recordar que Independiente alegó que los hinchas de la U suspendieron a propósito el partido por la posibilidad de que el Rojo diera vuelta la llave… El equipo argentino registra ocho duelos consecutivos sin ganar con cinco derrotas y tres empates. Una de esas caídas fue contra el Chuncho en el Estadio Nacional.