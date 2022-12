El inicio de la era sin Cristiano Ronaldo en el Manchester United no inició para nada bien. Tras la polémica salida del astro portugués del equipo dirigido por Erik Ten Hag, los Diablos Rojos volvieron a la cancha para jugar un amistoso contra el Cádiz de Tomás Alarcón y la victoria fue de 4-2 para los españoles, con golazo del volante chileno incluido. Una caída que no dejó nada contento al técnico, quien ya piensa en el choque ante el Real Betis de Manuel Pellegrini.

Y es que tras el pitazo final en el Estadio Nuevo Mirandilla el DT neerlandés quedó muy molesto por la poca concentración que mostraron sus pupilos, algo que incluso calificó como "inaceptable". Por eso, ahora espera que sus dirigidos estén a la altura para visitar al Ingeniero y los suyos en el Benito Villamarín este sábado.

"No estábamos despiertos y nos superaron. Eso no es posible, es inaceptable"

Si es que Ten Hag estaba pasando rabias con CR7 en su plantel, lo cierto es que sin él el panorama tampoco es muy distinto. Así, dio sus sensaciones tras caer en el primer partido amistoso que tendrán en tierras andaluzas. Y, fiel a su estilo, se tiró con todo.

"Está bastante claro. En los primeros quince minutos no estábamos despiertos, aún seguíamos dormidos. Lo hemos visto, el segundo gol no puede pasar. No estábamos despiertos en la defensa, pero también en el mediocampo nos superaron. No es posible, es inaceptable", lanzó en conversación con la prensa del elenco inglés.

Con 12 jugadores en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, lo que lo convierte en el equipo con más representantes en la Copa del Mundo, Ten Hag necesitó de los juveniles. "Ellos corren, luchan. Tal vez, no siempre estén en la organización correcta, por lo que cometen errores porque no están acostumbrados a jugar en este nivel", lanzó sobre ellos.

"Fue una buena lección. Se ve que, si cometen pequeños errores, tienen grandes consecuencias y eso fue lo que pasó", indicó tras el duelo donde solo Lindelof, McTominay, Van de Beek, Martial, Wan-Bissaka y Garnacho fueron los rostros más reconocidos.

Este sábado 10 de diciembre, desde as 14:00 horas, Manuel Pellegrini y el Real Betis saltarán a la cancha del Benito Villamarín para chocar con el Manchester United de Erik Ten Hag. Duelo para el que el Ingeniero también tiene varias bajas, y bastante sensibles.

Germán Pezzella, Guido Rodríguez y William Carvalho continúan viendo acción en Qatar 2022; Guardado y Sabaly disfrutan de sus vacaciones; Juan Cruz no puede jugar por una lesión, mientras que Juanmi, Joaquín y Luiz Felipe vienen saliendo de problemas físicos, aunque los tres tienen pase para disputar el encuentro.