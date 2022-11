Los coletazos que han dejado las escandalosas declaraciones de Cristiano Ronaldo con respecto a su amargo presente en el Manchester United están lejos de acabarse todavía. La prensa europea no ha dejado de compartir información con respecto a este tema, y recientemente se reveló que recibirá una millonaria multa por sus polémicas palabras, aunque eso no será todo.

Erik ten Hag fue uno de los principales apuntados por el delantero portugués, quien disparó que "no le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar". Palabras que calaron hondo en el director técnico neerlandés, y que lo llevaron a tomar una drástica decisión: no lo quiere ver ni en pinutra.

"No vuelve a jugar en Manchester"

Ten Hag está desesperado por demostrar que es él quien manda en los Diablos Rojos. Así al menos queda en claro después de leer el reporte de ESPN, desde donde apuntan que el estratega de 52 años golpeó la mesa tras la polémica y le exigió al elenco inglés que sea despedido.

La información detalla que el ex entrenador del Ajax se reunión con los directivos del United y fue contundente: "No vuelve a jugar en Manchester". Por eso, exigió que el ariete salga del club en la próxima ventana de traspasos en Inglaterra, que arranca el 1 de enero del 2023.

Una muy lamentable situación para el goleador histórico del Real Madrid, pero que despierta inmediatamente el interés de otros tremendos equipos por poder contar con sus servicios. Y ahí es donde aparece el Bayern Múnich mirando desde atrás de un árbol frotándose las manos.

Por ejemplo, el técnico del Sporting Lisboa, Rubén Amorin, resaltó que “todos en el club lo quieren”, pero el alto sueldo del goleador histórico del Real Madrid sería la gran piedra de tope para que pueda volver al equipo donde inició su exitosa carrera.

Daily Mail lanza un bombazo. Los Bávaros ya se reunieron con el representante del "Bicho", Jorge Mendes, todo con la intensión de poder darle una salida a la estrella del fútbol mundial en el complejo panorama que atraviesa en Inglaterra, y en Old Trafford estarían de acuerdo con que el traspaso se concrete, solo con la condición de que no cobre su sueldo de la segunda parte de la temporada.