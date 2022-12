Manuel Pellegrini se ha encargado de hacer historia en España con Villarreal y Málaga, pero su aventura en el Real Betis parece ser la mejor de todas. El Ingeniero llevó a lo más alto a los verdiblancos, al punto de tenerlos peleando en La Liga, la UEFA Europa League y ser el vigente campeón de la Copa del Rey.

En sus primeras temporadas con los Béticos el técnico chileno se ganó el respeto que había perdido luego de un paso polémico por el Real Madrid, donde la prensa le hizo una verdadera guerra mediática.

Justamente desde ese club apareció un histórico para recordarlo. Se trata de Míchel Salgado, con el que alcanzara a compartir una pretemporada antes de que dejara el club para partir al Blackburn Rovers a seguir con su carrera.

El destacado ex lateral conversó con TNT Sports y analizó lo que ha sido el presente de Manuel Pellegrini, al que recuerda con cariño. "Fue mi último año en el (Real) Madrid, entonces es una pena porque cuando yo le dije que me iba él me dijo que no lo sabía. Justo antes de empezar La Liga".

Míchel Salgado reconoció que tiene un gran recuerdo pese a lo poco que compartieron en el Real Madrid. "Lo respeto mucho. Hice la pretemporada con él y es una persona que tiene una idea de fútbol muy clara. Se le ve y es buena persona en el trato con el jugador".

En esa misma línea, destacó el trabajo que ha realizado en su actual equipo y que, según él, le ha permitido tener todos los ojos del mundo encima. "Creo que está haciendo no una campaña, sino una carrera espectacular en España. Con el Betis ahora mismo todo el mundo está viendo su rendimiento como entrenador a un gran nivel".

Finalmente recalcó que respeta mucho al Ingeniero dentro y fuera de la cancha. "Tengo una impresión muy buena tanto a nivel personal como a nivel futbolístico de Pellegrini".

¿Cuándo vuelve a la cancha el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo?

Manuel Pellegrini regresó a los entrenamientos con el Real Betis y prepara lo que será la segunda parte de la temporada 2022/23. Con tres desafíos por delante, el Ingeniero tendrá que seguir compitiendo a gran nivel para así seguir escribiendo su nombre en la historia de los verdiblancos.

Este sábado 10 de diciembre tendrán su priemra amistoso con el Manchester United desde las 14:00 horas de nuestro país. Tras ello enfrentarán también al Inter de Milán y al Atalanta, antes del regreso de La Liga el 29 del mismo mes ante el Athletic Club.

