A pocos minutos del final del primer tiempo, Gerardo Martino debió modificar la pizarra por obligación en el Tri, que en el descanso iguala sin goles con Argentina en un partido por la segunda fecha del Grupo C de Qatar 2022 que tiene tonos innegables de una finalísima.

Argentina y México jugaron un primer tiempo que no dejó muchas acciones destacables. No hubo ninguna salvada del Memo Ochoa, pero sí una volada de Emiliano Martínez para quedarse con un tiro libre de Alexis Vega a muy poco del final de la parte inicial. Y además de la acción del Dibu hubo una que le dio algo de polémica a los 10' minutos que abrieron el encuentro, válido por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

El codazo de Vega sobre Gonzalo Montiel ameritaba tarjeta roja para Rodrigo de Paul y más de algún otro futbolista de la Albiceleste. Pero no fue medido con la misma vara por el juez italiano Daniele Orsato, quien estimó que la acción había tenido que ver con una lucha limpia por ganar la pelota.

Y con el correr de los minutos, la escuadra mexicana sufrió por un problema físico que, de paso, también le afecta en cierta medida a Manuel Pellegrini. Corrían 40' cuando Gerardo Martino debió mover el tablero por obligación en la escuadra que viste camiseta verde.

Andrés Guardado salió con una cara que evidenciaba un inconveniente que le impedía seguir en el partido, aunque seguramente habrá que esperar algunos exámenes médicos para tener una certeza mayor. En lugar del experimentado volante zurdo del Betis entró Erick Gutiérrez. Y el "14" de México de inmediato se hizo notar en el encuentro.

El volante del PSV Eindhoven corrió para llegar justo a tiempo y puntear una pelota que Montiel también fue a buscar. El lateral derecho del Sevilla le dio un golpe al zurdo centrocampista de 27 años que surgió de las divisiones inferiores del Pachuca. Y el réferi determinó mostrarle tarjeta amarilla al "4" de los trasandinos, que terminaron volcados sobre la portería de Ochoa, pero no pudieron romper el 0-0 con el que terminaron los 45' iniciales.