Andrés Guardado alaba lo hecho por Manuel Pellegrini en el Betis: "Su gran virtud fue la paciencia"

El Real Betis de Manuel Pellegrini es uno de los equipos que mejor impresión ha causado en la temporada de La Liga de España y actualmente se ubica en la séptima posición con 36 puntos, a tan solo una unidad de los puestos de clasificación a la Europa League, una meta muy importante para la institución.

Uno de los jugadores de mayor peso en el camarín blanquiverde es el mexicano Andrés Guardado, quien ha tenido palabras de elogio para el entrenador chileno. "Simplemente su gran virtud fue la paciencia con el equipo y la confianza en la plantilla", afirmó el mediocampista en entrevista con Canal Sur Radio.

El experimentado volante tiene clara las virtudes del Ingeniero. "Pellegrini tiene muchos años y en tema táctico, de hacer esto o lo otro, no cambió absolutamente nada. Confiaba desde el principio en las posibilidades del equipo, en lo que él hace, porque lo ha hecho toda su carrera y ha sido exitoso".

El estilo y la forma de manejar el vestuario es algo que destaca Guardado. "Lo que más nos ayudó es su tranquilidad y su paciencia. Nos ha ayudado muchísimo, no volverse loco en los malos momentos transmite mucha tranquilidad para seguir confiando en el trabajo que uno hace", apuntó.

Pellegrini está totalmente convencido del éxito que puede tener el Betis. "Muchos entrenadores, en un momento dado, cuando las cosas no salían, a lo mejor cambian, prueban con línea de cinco, con dos delanteros, me voy a poner a defender y jugar a la contra... Hubieran cambiado algo. Y él no", manifestó el mexicano.