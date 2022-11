El portero mexicano adelantó lo que será el partidazo de este sábado ante los albicelestes, que en caso de no ganar estarán casi eliminados del Mundial de Qatar 2022.

Argentina y México se jugarán este sábado uno de los partidos más trascendentales en lo que va de Mundial de Qatar 2022. La selección albiceleste está casi obligada a ganar tras caer en su debut ante Arabia Saudita, por lo que se quedó sin margen de maniobra apenas iniciada esta cita planetaria.

Los mexicanos, que vienen de igualar sin goles ante Polonia en su debut por el Grupo C, se tienen fe en que pueden lograr un resultado que, más allá de perjudicar a los trasandinos, vayan en directo beneficio para sus pretensiones de ganarse un lugar en la ronda de octavos de final.

Uno que adelantó lo que será este duelo ante Argentina fue Guillermo Ochoa, quien en declaraciones que rescató Mediotiempo señaló que “no me gusta a mí el, ‘oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil’ o el, ‘quiero evitar a esta selección porque es muy complicada. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles”.

“Messi tiene esa magia, puede no hacer nada y de un minuto a otro resolver y anotarte un gol. Va a ser un reto bonito y difícil. Estamos listos para competir y para dar la cara. A Arabia, no hay que menospreciarlos, llenarán estadios y serán locales”, agregó el portero que supo taparle un penal a Lewandowski en su debut.

Para finalizar, Memo advirtió que “va a ser muy complicado, pues sí, va a ser, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor”.

Argentina y México se verán las caras este sábado 26 de noviembre a las 16:00 (hora chilena) en el Estadio Lusail. Los albicelestes necesitan de una victoria para no comprometer todavía sus chances de avanzar a los octavos de final.

