Czeslaw Michniewicz no le dio más vueltas al penal fallado por Robert Lewandowski en el debut contra México por Qatar 2022 que pudo romper el empate.

Polonia debutó en el Mundial de Qatar 2022 con empate sin goles ante México por la primera fecha del Grupo C. Los europeos tuvieron el gol del triunfo en los pies de Robert Lewandowski, pero el penal ejecutado por el astro de los registros del Barcelona fue contenido de forma notable por el arquero Guillermo Ochoa en el segundo tiempo.

Tras el duelo, el entrenador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, le bajó el perfil al penal errado por Lewandowski y respaldó a su jugador comparándolo con Diego Maradona.

“Estas cosas a veces pasan, hay jugadores excepcionales que fallan penales, Maradona por ejemplo, o Sócrates. Estuvo practicando penales ayer y nunca los falló, pero esto pasa”, dijo Michniewicz.

La conversación del DT con Lewa

“He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán cuando fallas un penal y el partido no acaba en victoria. La verdad estaba muy herido”, sostuvo el entrenador de la selección polaca.

Michniewicz agregó que “tenemos un monitor en el vestuario donde vio la repetición. No voy a decirle lo que tiene que hacer, él sabrá cómo lidiar con ello, porque nosotros sabemos que es alguien que nos ayudará en este torneo”.

Respecto al duelo, el deté de Polonia sentenció que “ha sido un partido bastante complicado. Es una pena que no marcáramos el penal. No hubo muchas oportunidades ni de un lado ni del otro. Tenemos distintas sensaciones, pero el empate nos deja con posibilidades. Los jugadores no escatimaron nada, estuvieron concentrados y dieron un extraordinario esfuerzo”.

Lewandowski sigue sin marcar en un Mundial tras jugar los tres partidos en Rusia 2018, pero tendrá una nueva oportunidad este sábado 26 noviembre frente a Arabia Saudita; y el miércoles 30 contra Argentina, en el cierre del Grupo C.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante en https://bit.ly/RG-app22