En Agosto empiezan las grandes ligas de Europa, y en la Serie A de Italia los futbolistas chilenos buscarán ser protagonistas en sus respectivos clubes.

En el curso anterior el AC Milán se quedó con el Scudetto en la última jornada, luego de vencer al Sassuolo por 3 a 0 con un doblete de Olivier Giroud. El rossonero logró ser campeón por vez 19 luego de once largos años y hace unas semanas oficializó la extensión de contrato de la leyenda Zlatan Ibrahimović por una temporada más a pocos meses de que cumpla 41 años.

En el segundo lugar, y sólo a 2 puntos de diferencia, se ubicó el Inter de Milán que contó con Alexis Sánchez y Arturo Vidal, en una temporada donde no fueron regularmente titulares ninguno de los dos. El King partió con rumbo a Flamengo, mientras el Niño Maravilla entrena con sus compañeros, pero no ha sido considerado por Simone Inzaghi en los partidos amistosos de preparación, así que se encuentra definiendo su futuro por estos días. El neroazurri anunció el regreso del artillero que lo coronó, Romelu Lukaku, desde el Chelsea donde no tuvo mucha acción.

Gary Medel, en tanto, fue destacado como uno de los mejores recuperadores de la temporada pasada.

¿Cuando comienza la Serie A su temporada 2022-23?

La Serie A de Italia comenzará el sábado 13 de agosto con los partidos entre AC Milán vs Udinese y Sampdoria vs Atalanta a las 12:30 horas de Chile. Primera jornada que terminará el día lunes 15 con la Juventus recibiendo a Sassuolo a las 14:45 horas de suelo nacional.

¿Qué chilenos juegan en la Serie A de Italia?

El Inter de Milán hasta ahora contaría con Alexis Sánchez entre su delantera buscando arrebatarle el cetro a su clásico rival, aunque el delantero chileno está definiendo su futuro durante estos días tras no ser considerado en los encuentros amistosos preparatorios.

El Bologna FC se anota con uno de los mejores recuperadores de la edición pasada de Serie A, el Pitbull Gary Medel, en el curso anterior quedaron en el puesto 13 de la clasificación con 46 puntos.

La US Salernitana se hizo con los servicios del ex Universidad Católica, Diego Valencia, quien ya disputó su primer partido con su nueva escuadra en un empate a 1 con el Galatasaray donde fue titular. En el curso pasado quedaron a un punto del descenso en la plaza 19 con apenas 28 puntos.

El Genoa de Pablo Galdames, en tanto, descendió y esta temporada el mediocampista chileno deberá jugar la Serie B, mientras Luis Rojas con el Crotone disputarán la Serie C.

Así se jugará la primera jornada de la Serie A: