Esta semana regresa la Liga de España con una imperdible jornada 15. Fecha donde seremos testigos del regreso a la alta competencia del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Los “merengues” viajarán a Valladolid a enfrentarse al cuadro local en el estadio José Zorrilla.

¿Cuándo juegan Real Madrid contra Valladolid por la jornada 15 de La Liga?

Real Madrid enfrenta al Valladolid en el estadio José Zorrilla este viernes 30 de diciembre a las 12:30 horas de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV al Real Madrid de Carlo Ancelotti?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la jornada 15 de la Liga de España?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo a través de la app STAR+.

¿Cómo llega el Real Madrid al encuentro con el Valladolid?

El elenco merengue llega a este partido con un buen presente en lo deportivo. Previo al receso mundialero la “Casa Blanca” derrotó al entonces Cádiz de Tomás Alarcón por 2-1, gracias a las anotaciones de Éder Militao (40’) y Toni Kroos (70’), con este resultado el elenco de Ancelotti se posicionó en el segundo lugar de la Liga de España con 35 unidades, a dos de su clásico rival, el FC Barcelona líder exclusivo del torneo hispano con 37.

Real Valladolid vuelve a la Liga encontrándose en el 12° puesto de la competencia con 17 unidades, producto de que en la fecha anterior cayó por 3-0 ante el Athletic Club de Bilbao.

A diferencia de los “merengues” que no animaron duelos amistosos durante este receso, Valladolid tuvo acción animando dos duelos oficiales por Copa del Rey, triunfando por 2-0 ante Barbadás y 5-1 ante Arenas, avanzando a la ronda de 32 del certamen. No obstante, eso no es todo, porque además disputó cinco duelos amistosos, consiguiendo un triunfo, un empate y tres derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga de España: