Tomás Alarcón se despidió del Cádiz y vivirá una nueva experiencia en España. Este martes el ex volante de O'Higgins fue oficializado como el nuevo refuerzo del Real Zaragoza, que lucha para volver a la Primera División.

El mediocampista chileno había dado el salto meses atrás, pero con el mal rendimiento que tuvo el equipo y la salida del entrenador responsable de su arribo, fue perdiendo terreno hasta quedar fuera del once titular.

Ahora, en el Real Zaragoza, Tomás Alarcón intentará reencontrarse y así ayudar a devolver al equipo a La Liga de España. Así por lo menos lo dejó claro en sus primeras declaraciones entregadas al club. "Bastante emocionado, con mucha ilusión y ganas de entrenar con mis compañeros primero".

"Luego, sentir el apoyo de la gente, que me han comentado que en este estadio de siente mucho y creo que eso es importante, ya que al venir de Sudamérica eso es familiar para mí", agregó.

Tomás Alarcón le contó a los hinchas lo que pueden esperar de él en Zaragoza. "Un jugador que, a mi edad, tiene mucha personalidad dentro del campo de juego, que se entregará por completo por conseguir el objetivo y dará siempre lo mejor en todo momento".

"Soy una persona muy humilde, con muchas ganas de crecer y que va a dar lo mejor. Se ha visto un crecimiento y eso es lo que me termina de convencer para venir. Cuando hablé con Raúl y el mister, eso fue lo que me convenció, que el proyecto va en serio. Todos creemos que el club merece estar en primera División. Cuando hay un trabajo y personas serias, el objetivo es más alcanzable", añadió.

En esa misma línea, Tomás Alarcón recalcó que solo piensa en lograr el ascenso lo más rápido posible. "A nivel personal, quiero llevar a este gran club a Primera División. Y debe ser el objetivo de todos, no solo mío".

El Zaragoza no es desconocido para Tommy, pero no solo por conocerlo a la distancia, sino que también porque tuvo a un referente cerca suyo. "Me han hablado mucho, tuve la suerte de tener a Gabriel Milito como entrenador y jugó acá. Siempre nos habló del Zaragoza, no solo por él, sino que por su historia a nivel nacional y lo conocido que es a nivel internacional. Me llena de orgullo poder estar acá y participar en un proceso tan lindo".

Finalmente tuvo palabras para los fanáticos. "Les diría que crean en este proyecto. Cuando lo escuché me convencí que sí se puede lograr. Cuando hay gente seria se puede. Hay un buen grupo, que quiere que el club esté en Primera y eso ayuda a lograrlo. Vamos a dejar todo en la cancha, que todos representemos el escudo de la mejor manera y que la gente que venga al estadio se sienta representada por los jugadores dentro de la cancha".

El Real Zaragoza hoy está en el puesto 16 de la tabla de posiciones de la Segunda División de España, a 13 puntos del líder Las Palmas. La tarea no será sencilla en la segunda parte de la temporada, pero como dice el dicho: no está muerto quien pelea.