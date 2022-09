La Copa del Mundo está a poco menos de dos meses para dar el puntapié inicial y, aunque pase el tiempo, algunos aún lloran a grandes figuras que no podrán estar presentes en la máxima cita del mundo del fútbol.

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y las grandes figuras del fútbol se aprontan física y mentalmente para lo que será una pelea a muerte por ser el nuevo campeón del Mundo.

La expectación es alta y crece día a día pero, como no se puede tener contento a todo el mundo, aún muchos lloran la ausencia de grandes estrellas que no podrán decir presente en la cita planetaria al no lograr clasificarse en sus respectivas eliminatorias.

Entre los grandes nombres encontramos, por ejemplo, al sueco Zlatan Ibrahimovic que, aunque desafía el paso del tiempo, el próximo mundial parece muy lejano para sus 41 años. Se suma el noruego, goleador sensación del arranque de temporada en Europa, Erling Haaland y el extremo egipcio Mohamed Salah. Además, de los guerreros de la selección de Italia y de nuestra propia Seleción Chilena.

Peor suerte han corrido quienes lograron un cupo en la próxima Copa del Mundo, pero por una lesión no podrán representar a su país. Entre ellos podemos nombrar la reciente lesión de Jesús Tecatico Corona, la rodilla de Paul Pogba que lo mantiene entre algodones y el tobillo de Marco Reus, que lo puede dejar fuera como en las dos ediciones pasadas.

¿Cuáles son las grandes figuras que no clasificaron y se quedan fuera del mundial de Qatar 2022?

Por Países, algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial que no podrán decir presente en la Copa del Mundo, son:

- Argelia: Riyad Mahrez del Manchester City.

- Austria: David Alaba del Real Madrid.

- Bosnia: Edin Džeko del Inter de Milán.

- Chile: Alexis Sánchez del Olympique de Marsella, Arturo Vidal del Flamengo y Charles Aránguiz del Bayer Leverkusen, entre otros.

- Colombia: Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus y Luis Díaz del Liverpool.

- Egipto: Mohamed Salah del Liverpool.

- Escocia: Andrew Robertson del Liverpool.

- Eslovenia: Jan Oblak del Atlético de Madrid.

- Gabón: Pierre-Emerick Aubameyang del Chelsea.

- Italia: Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti del PSG, Nicolo Barella del Inter de Milán, Jorginho del Chelsea y Federico Chiesa de Juventus, entre otros.

- Nigeria: Victor Osimhen del Nápoli.

- Noruega: Erling Haaland del Manchester City.

- Suecia: Zlatan Ibrahimovic del AC Milan.