Según detalla La Gazzetta dello Sports, Pogba regresará a Italia para definir si se opera o no de la lesión al menisco lateral de su rodilla derecha. El mediocampista francés corre contra el tiempo para Qatar 2022 y quiere ver "con calma" la mejor opción.

Paul Pogba está literalmente con una rodilla fuera del Mundial de Qatar 2022: decidirá con especialistas si se somete o no a cirugía

Paul Pogba está en contra del tiempo y arriesga el final del 2022, incluida su participación en la Copa del Mundo de Qatar, por culpa de la lesión en el menisco lateral de su rodilla derecha, sin dudas malas noticias para la Juventus, la selección francesa y los hinchas del fútbol a nivel planetario.

El jugador que regresó recientemente a la Vecchia Signora sufrió el problema en el entrenamiento previo al duelo amistoso contra Chivas en Las Vegas. En principio la dolencia no parecía de importancia e incluso el galo jugó los primeros 45 minutos ante los mexicanos, lo que agudizó finalmente la lesión.

Tras el duelo Pogba ya no entrenó con sus compañeros y estableció la cuantía de la lesión de la cual Juventus no ha dado más detalles, pero debe operarse. Ahora tanto el jugador como la Juventus no están seguros de cuál es la mejor decisión en base a tiempo. Es que la cirugía pone en serio riesgo la participación del mediocampista en la Copa del Mundo 2022 que comienza el 21 de noviembre.

De operarse en las próximas horas, Pogba ya se perderá más de un mes del inicio de la Serie A junto a las primeras fechas de la Champions League. Si llega a Qatar 2022, otro tema será el tiempo disponible para la puesta a punto.

El galo ya quedó al margen de la gira de Juventus por Dallas en la continuación de la pretemporada bianconera, pero según detalla La Gazzetta dello Sports, Pogba definió volver a Italia para decidir si se opera o no.

El medio italiano explica que el volante galo se asesorará con más especialistas de confianza en Turín para establecer si puede pasar por el quirófano sin poner el riesgo el Mundial, los plazos de recuperación o incluso evitar la cirugía, al menos hasta después de Qatar 2022.