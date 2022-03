Un gran susto y una de las peores pesadillas vivió Paul Pogba este pasado martes por la noche tras enterarse que entraron a robar a su casa mientras sus hijos dormían. El futbolista y su mujer no se encontraban en el hogar presentes en Old Trafford.

De hecho, Pogba se encontraba disputando el partido entre Manchester United y Atlético Madrid por la revancha de los dieciseisavos de final de la Champions League y su mujer lo acompañaba desde las tribunas. El futbolista se enteró del robo tras el pitazo final y corrió a casa.

A través de Twitter, Pogba explicó el lamentable incidente, el terror de lo vivido y ofreció recompensa a quienes lo ayuden a recabar antecedentes para dar con los delincuentes o las especies sustraídas.

“Anoche la peor pesadilla de nuestra familia se hizo realidad cuando robaron en nuestra casa mientras nuestros bebés dormían en su habitación”, escribió Pogba.

Agregó que “los ladrones estuvieron en nuestra casa por menos de cinco minutos, pero en ese tiempo nos quitaron algo más valioso que cualquier cosa que tuviéramos en nuestra casa... nuestra sensación de seguridad”.

“Esto ocurrió durante los momentos finales del partido de anoche cuando sabían que no estaríamos en casa. Mi esposa y yo corrimos a casa sin saber si nuestros hijos estaban a salvo o ilesos. Como padre no hay peor sentimiento en este mundo que no estar allí para proteger a tus hijos y espero sinceramente que nadie tenga que sentir lo que yo sentí anoche”, complementó el mediocampista francés de 29 años.

Paul Pogba sentencia que “por esta razón es que me gustaría ofrecer una recompensa para cualquiera que tenga una pista para ayudarnos”.