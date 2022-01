Hace poco más de tres años José Morinho salió por la puerta trasera de Manchester United, siendo despedido por los malos resultados, sin embargo, el portugués dejó una serie de predicciones que hoy se están cumpliendo a cabalidad en Premier League.

El 18 de diciembre de 2018, y luego de dos años y medio en el equipo, el estratega fue cesado dejando a los Diablos Rojos con una triste cosecha de apenas 26 puntos en 17 partidos en dicha temporada.

Pero pese a que deportivamente Mou no dio una en Old Trafford, durante su periodo como estratega lanzó golpes y predicciones que en su momento fueron muy criticadas, pero que con el paso del tiempo le han ido dando la razón.

Marcus Rashford nunca llenó del todo el paladar del portugués, y a pesar de que muchos lo etiquetaban como el 9 del futuro en el United, el deté tenía un pensamiento muy diferente. “Estamos hablando de Luke Shaw, Martial, Lingard, Rashford... Carecen de madurez, de madurez a nivel personal, carácter, personalidad”.

"Siempre pensé que su mejor posición es cuando viene de la izquierda al centro, no cuando es un claro número nueve", aseguró.

Actualmente, y pese a que nadie le dio bola al estratega en su momento, Rashford está sufriendo en demasía la carga que significa ser referente en ataque para el United, y entre lesiones y problemas emocionales jamás ha podido llenar las expectativas puestas en él.

Hoy, el inglés marcó un agónico gol para darle la victoria a los Red Devils ante West Ham, sin embargo, aquello ha sido sólo un veranito de San Juan en medio de varias temporadas donde los destellos son la excepción y al irregularidad la regla.

José Mourinho también fue implacable con Anthony Martial, a quien derechamente trató de "flojo" y aseguró que "está bien para el banquillo (de suplentes)".

Como si fuera poco el deté criticó en público en 2017 al francés, lanzando que "no ha aprovechado las oportunidades que se le han dado".

"No creo que (Martial) haya perdido la concentración, creo que no ha aprovechado las oportunidades que ha tenido. Tenemos cinco jugadores para esa posición, así que no puedo dar una oportunidad tras otra al mismo sin tener en cuenta el esfuerzo de los demás. Hay veces que se caen de la alineación algunos, es simple", espetó.

Hoy, Martial reapareció tras dos meses de ausencia por lesión, y su presente en Manchester United es de total intrascendencia, rumoréandose incluso un traspaso al Sevilla luego de haber jugado apenas 11 partidos esta temporada marcando sólo un gol. Punto para Mourinho.

Paul Pogba tampoco escapó de las balas del actual entrenador de AS Roma. A inicios de 2018 Mou estalló contra el jugador luego de un tibio empate del United ante Southampton, lanzándole duros dardos.

"No juegas. No respetas a tus compañeros ni a los hinchas y matas la mentalidad de la gente honesta que está a tu alrededor. Eres como una persona con una enfermedad, con un virus en una habitación cerrada, contagias con ese virus a los otros", dijo el DT según Daily Mail.

En su momento el encontrón le significó una ola de descarnados comentarios a Mourinho, sin embargo, el tiempo también le dio la razón y -restando los insultos- Pogba demostró no estar a la altura de lo que se esperaba en Old Trafford al ficharlo.

De hecho, ya sea por lesión o por nivel, el centrocampista no ha trascendido en el equipo de Ralf Ragnick, y tanto él como club esperan arreglar su salida. Real Madrid es el destino deseado por el francés.

El último de los públicamente criticados por el nacido en Portugal y que hoy son fantasmas en Manchester United es Luke Shaw, a quien Mou acusó directamente de no saber usar la cabeza.

En 2017, después de un empate con Everton, el deté reventó al británico. "Él (Shaw) tuvo un buen desempeño, pero usó su cuerpo con mi cerebro. Estaba frente a mí y yo estaba tomando todas las decisiones por él".

"Tiene que cambiar su cerebro futbolístico. Necesitamos sus fantásticas cualidades físicas y técnicas, pero no puede seguir jugando con mi cerebro, tiene que usar su cabeza", lanzó.

Hoy, y nuevamente dándole la razón a su ex estratega, Luke Shaw vive un complejo presente en Manchester United siendo poco trascendente en cancha y llenándose de enemigos en el camarín tras criticar públicamente a sus compañeros y entrenador.

Aunque duras, lamentablemente las palabras de José Mourinho acerca de Rashford, Pogba, Shaw y Martial se han materializado una a una con el correr de los años, y han tomado fuerte sentido a poco más de tres años del adiós del polémico director técnico de los Red Devils.