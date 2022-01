Everton intentó fichar a Mourinho tras el despido de Rafa Benítez, pero el estratega portugués se mantuvo fiel a la AS Roma.

The Special One: Jose Mourinho le hace tapa a Everton y rechaza oferta para volver a la Premier League

José Mourinho recibió una tentadora oferta del Everton inglés para regresar de forma triunfal a la Premier League, sin embargo, el director técnico se mantuvo firme en su actual proyecto y decidió quedarse en la Roma.

Los Toffees despidieron a Rafa Benítez tras apenas 19 partidos al mando del equipo, y dentro de los favoritos de la directiva para reemplazarlo estaban el histórico Wayne Rooney y el siempre polémico portugués.

De acuerdo a diversos medios locales, Everton realizó una oferta a Mou para llevarlo de regreso a la Liga Premier, tentándolo con mejorar la imagen dejada tras su agridulce aventura junto a Tottenham Hotspur.

Sin embargo, The Special One no se dejó llevar por la idea, y según reveló el periodista Fabrizio Romano decidió quedarse en el Calcio.

"José Mourinho no dejará la AS Roma durante la temporada. Definitivamente se queda y planea el futuro de la Roma", reveló.

De acuerdo a lo explicado por Romano, las razones de Mou para rechazar a los Toffees radican en que "el trabajo del Everton no está en sus planes tal como están las cosas", haciendo referencia a los seis puntos que separan al equipo de la zona de descenso directo.

La situación del elenco de Inglaterra es totalmente opuesta a la que vive el portugués en la Serie A, donde milita séptimo en la tabla con 35 unidades, mismo puntaje que la Fiorentina, a sólo un suspiro de puestos de copas internacionales.

De esta manera Mourinho continuará haciendo de las suyas en Italia, por lo que Everton deberá continuar la búsqueda de DT e intentar convencer a alguno de sus candidatos, entre los que están los afamados Wayne Rooney -actual Derby County- y el ex Chelsea, Frank Lampard.