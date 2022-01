El alemán Timo Werner agradeció el cariño de la hinchada del Chelsea, pero reconoció que no entiende el apoyo. Sólo ha marcado un gol en la Premier League esta temporada.

El alemán Timo Werner llegó al Chelsea como un jugador calado, luego de marcar 28 goles en la Bundesliga durante la temporada 2019-2020 con el Leipzig.

Sin embargo, no ha podido adaptarse al fútbol inglés y en su primera campaña sólo marcó seis tantos en el torneo doméstico.

En esta temporada es aún peor, porque con la llegada de Romelu Lukaku ha perdido continuidad y sólo ha jugado 10 partidos, marcando un gol.

En declaraciones a Sky Sports, el alemán reconoció su complicado momento y agracedió a los hinchas por su apoyo, aunque dijo que no lo entiende realmente.

"A veces no sé por qué me apoyan tanto, porque soy un delantero y quiero marcar, pero pierdo oportunidades", señaló.

"Hace que sea muy divertido jugar frente a los fanáticos del Chelsea y cuando me brindan el apoyo que me brindan, me hace más fuerte cuando pierdo oportunidades o tengo momentos difíciles. Intento dar lo mejor de mí en cada juego, 100% para hacer Seguro que el equipo está contento", finalizó.