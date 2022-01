Roma vs Juventus | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 21° fecha de la Serie A

En lo que promete ser uno de los grandes partidos del fin de semana de la Serie A, la Roma de José Mourinho recibe a la Juventus. Si bien ninguno de los equipos pelea por el título, donde está Mou, siempre hay espectáculo.

La Loba no ha tenido la campaña esperada de la mano del portugués, estando de momento en el 7° lugar de la Serie A con 32 puntos, pero ante la Vecchia Signora es una buena oportunidad de acercarse a un rival directo en la lucha por clasificar a torneos internacionales.

En la última jornada la Roma cayó en su visita frente al Milan por 3-1, partido caliente que terminaron con dos expulsados. El San Siro insultó constantemente a José Mourinho por su pasado en Inter y el ganador de la Champions League en dos ocasiones les respondió tras el encuentro recordando la vez que lo quisieron como DT, pero les dejó el visto: "Vinieron a mí, pero les dije que se fueran a casa, que yo no iría", explicó en su estilo The Special One.

La Juventus está lejos de la discusión por el título, que hoy parece reducirse a los equipos de Milan. Los dirigidos por Massimiliano Allegri se concentran en conseguir un cupo en la siguiente Champions League, encontrándose en el 5° lugar de la Serie A con 35 puntos. En su más reciente presentación empataron 1-1 ante el Napoli.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Roma vs Juventus?

Roma vs Juventus juegan este domingo 9 de enero a las 14:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a la Roma vs Juventus?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a la Roma vs Juventus?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.