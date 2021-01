Palmeiras vs River Plate | Día, hora y canal para ver en vivo a los millonarios que van por el milagro en la semifinal de vuelta de Copa Libertadores

Resultado impensado y que pegó fuerte en River Plate fue el que consiguieron en la ida de las semifinales de Copa Libertadores, esto porque cayeron goleados 3-0 con Palmeiras en Argentina.

Derrota para los millonarios que no estaba en los cálculos de nadie y que los dejó con un pie y medio fuera de la final del torneo de clubes más importante del continente. Acostumbrado a las finales, los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán obtener un milagro en la revancha en Brasil y donde necesitan ganar por 3 o más goles para tener opciones de avanzar.

El Verdao tuvo un partido perfecto en Buenos Aires y empatando o incluso una derrota de dos goles los dejará igual en la final de la copa gracias a la gran ventaja y los goles de visita. El equipo de Benjamín Kuscevic, quien llegó esta temporada, es claro favorito para disputar la definición con el ganador de la otra semifinal entre Boca Juniors y Santos.

En los banda sangre quien aún no tiene claridad de un puesto en el once titular es Paulo Díaz. El chileno ingresó en los últimos minutos de la ida y si bien no venía en su mejor momento tras el Superclásico, su ausencia pudo ser factor y provocar que el Muñeco lo considere en el equipo titular en el Allianz Parque.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Palmeiras vs River Plate por la semifinal de la Copa Libertadores?



Palmeiras vs River Plate juegan este martes 12 de enero a las 21:30 hrs de Chile.

El equipo de Marcelo Gallardo estuvo irreconocible en la ida. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Palmeiras vs River Plate?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)



Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Palmeiras vs River Plate?

Para ver en vivo el encuentro entre Palmeiras vs River Plate podrás hacerlo en Fox Play y totalmente gratis y ONLINE en el Facebook Watch de Libertadores.