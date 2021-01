Paulo Díaz y su rabia tras el empate de River ante Boca: "Su juego es buscar el pelotazo al espacio y nada más"

Paulo Díaz fue titular en el esperado Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera, duelo que terminó con el marcador igualado por 2-2 y con el chileno molesto por el resultado.

El chileno partió en el elenco estelar de Marcelo Gallardo pese a haber estado en duda por una compleja sinovitis en la cadera, pero finalmente llegó con lo justo y pudo enfrentar a los comandados por Miguel Ángel Russo en un empate que no dejó indiferente a nadie.

“Nosotros fuimos superiores y dominamos, pero ellos tuvieron la suerte de encontrarse con esas dos ocasiones de gol y nos convirtieron”, reflexionó el defensor post partido.

Paulo Díaz no escondió su desazón por el resultado, e incluso criticó abiertamente el planteamiento de los bosteros en la Bombonera:

“No nos sorprendió nada porque es como venían jugando, los miramos antes del partido y sabíamos lo que hacían, su juego es buscar el pelotazo al espacio y nada más…”, espetó el chileno.

Por último el zaguero de 26 años se refirió a su estado físico, poniendo la calma y asegurando que su cansancio de debió a la falta de ritmo con que llegó al partido.

El rendimiento de Díaz fue muy criticado por la prensa argentina.

“Después del segundo gol se me cargaron un poco los gemelos y ya no pude seguir corriendo, pero es parte de la lesión que tuve y de no haber entrenado normal en toda la semana, salvo los últimos dos días. No es grave”, aseguró Díaz.

El defensor de La Roja no logró escapar de las críticas de la prensa trasandina , que lo golepó duramente por su actuación y, en especial, por el error cometido que propició el primer gol de Boca Juniors.