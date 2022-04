El flamante campeón de la Copa del Rey con el Betis dio una entrevista a Daily Mail y reveló detalles de su salida de los Citizens, donde reconoció que la dirigencia le dejó en claro que "el entrenador iba a ser Guardiola, y si por cualquier razón no quería iba a seguir yo".

Manuel Pellegrini ha pasado dos días de pura celebración después de coronarse campeón de la Copa del Rey con el Real Betis tras vencer al Valencia en una tensa definición a penales, una situación que lo ha llevado a llenarse del cariño de los hinchas del cuadro sevillano.

Y es que el nuevo título de Copa, después de 17 años de la última vez que la ganaron, tiene felices a los heliopolitanos, pero en otro lugar donde también lo recuerdan con especial cariño es en el Manchester City, y bajo ese contexto es que recientemente dio detalles de su salida del club.

El Ingeniero dejó la banca ciudadana en 2016 y entre sus máximos logros está el haberse convertido en el primer entrenador sudamericano en ganar la Premier League en 2014, pero en entrevista con Daily Mail explicó que tenía más que claro que Pep Guardiola se convertiría en su sucesor.

Por eso, el estratega chileno de 68 años explicó que "el City me dijo que el entrenador iba a ser Pep Guardiola, y si Pep por cualquier razón no quería, ya sea por un año sabático o porque estaba en el Bayern de Múnich, iba a seguir siendo yo".

"La gente que estaba en el City había trabajado con Pep cinco años antes en Barcelona, había una amistad allí, así que bajo ninguna circunstancia me iba a sentir faltado el respeto si lo elegían", explicó Pellegrini.

Tras ser consultado por si le molestó ir a "calentarle el asiento" a Pep, considerando que tenía una oferta del PSG, el Ingeniero reconoió que "en primer lugar, la liga inglesa es la mejor del mundo. Es una liga que amo y de la que estoy orgulloso de ser parte. Y segundo, sabía perfectamente que mi contrato iba a durar tres años o hasta que Pep decidiera que quería ir al City.

Sobre sus opciones de dejar la banca anticipadamente, señaló que "nunca temí que no iba a cumplir mi contrato. Tuvimos una muy mala racha en un momento, pero no había duda incluso entonces de que era un caso de ganar o me iría. Creo que elegí la liga correcta y las personas adecuadas para trabajar".

"La gente dice que entré con una fecha de caducidad, pero todos los entrenadores del mundo tienen una fecha de caducidad, está en su contrato. Y es una fecha de caducidad que varía y se acorta según los resultados", complementó.

“Se valora mucho cuando trabajas con gente que tiene convicción y un camino claro marcado para el club, frente a los que cambian de entrenador cada 10 partidos. Llegamos a semifinales y no tengo ninguna duda de que si hubiésemos ganado la Champions el plan que tenían para el club no iba a cambiar en nada. Así como después de que Roberto Mancini ganó la Premier League, quisieron cambiar el estilo de fútbol y lo hicieron. Por eso admiro el progreso que ha hecho el City a lo largo de estos años", añadió.

Para cerrar, explica que "¿cuántos técnicos han tenido? Eso es convicción. Se trata de creer en lo que estás haciendo. Guardiola no ganó nada en la primera temporada y no tengo ninguna duda de que nunca pensó que iba a pasar nada. Prefiero trabajar con ese tipo de personas, que saben lo que es dirigir un club".