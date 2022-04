El día después de Pellegrini y su sorpresa con los miles de hinchas en las calles: "No me imaginaba este cariño"

Este sábado el Real Betis se proclamó campeón de la Copa del Rey tras derrotar en la final al Valencia en el estadio la Cartuja, mediante lanzamiento penales.

Hoy continuaron las celebraciones del equipo de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo, con un autobús descapotable recorriendo las calles de Sevilla que estaban colmadas de hinchas béticos.

Dentro del Ayuntamiento de Sevilla, el Ingeniero señaló: "No me imaginaba este cariño, teníamos ayer la obligación de ganar en la cancha. Nosotros hemos generado una ilusión importante en la gente. Queda camino por recorrer con buen fútbol. Logramos llegar a la final".

"Desde que salimos hacia el estadio sabía que era difícil perder, con la exigencia y convencimiento no era casualidad de por qué estábamos en la final. Se dio el título de la manera más dramática, pero tiene todo el valor. Felicito a los jugadores. Cumplimos lo que quiso el hincha del Betis, estamos en Plaza Nueva y había que traer la Copa. Muchas gracias", añadió.

Luego, en el balcón que daba hacia una Plaza Nueva llena de hinchas, Joaquín, capitán del equipo, tomó la palabra: "¡Viva el Real Betis Balompié, viva España y viva el señor Pellegrini. Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini".

Tras lo cual, Pellegrini, expresó: "Agradecerles a toda la gente del Betis. Se merecían esta Copa y es para ustedes. Gracias a ustedes. Ustedes son los responsables de que tengamos la Copa aquí".

Más tarde el entrenador chileno, indicó: "Hemos generado una ilusión muy importante en la gente gracias a un buen fútbol. Había que demostrar esta realidad. Soy el primero en felicitar a los jugadores, la afición nos pedía volver a Plaza Nueva con la Copa, aquí estamos y aquí está el trofeo".

Durante las celebraciones, Claudio Bravo también quiso manifestarse: "Se disfruta, mira la cantidad de gente que hay, es algo impresionante que no se olvida jamás. Me ha tocado vivir en otros sitios triunfos, pero de esta manera no. Este club mueve una cantidad de gente increíble, sabemos el compromiso que tenemos con los aficionados. Teníamos que ganar ayer, es un logro súper bonito, que la gente lo va a apreciar mucho. Desde que empecé en esto del fútbol mi misión ha sido trabajar para lograr lo máximo, es la exigencia que hemos intentado poner. Es lo que me encanta, me llena de energía, trabajar para conseguir logros, era un sueño conseguir algo con el Betis".

Tras visitar el Ayuntamiento, la Plaza Nueva, la catedral y recorrer las calles, el plantel del Real Betis se dirigirá al estadio Benito Villamarín donde se realizará una gran fiesta con luces y música.