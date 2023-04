Claudio Bravo vive un incierto cierre de temporada en España. El portero del Real Betis ha perdido terreno en el arco y no ha sumado los minutos esperados en estos primeros meses del año, lo que resultó en que no pudo renovar su vínculo de manera automática con el elenco sevillano.

Ahora, el capitán de la selección chilena deberá definir su futuro y negociar su continuidad en tierras españolas después del término de su contrato en junio. Eso sí, tiene un respaldo importante: Manuel Pellegrini, quien tiene grandes intenciones de mantener a Bravo para la siguiente temporada.

De acuerdo a lo que recoge el periodista Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en Europa, "el principal aval que tiene Bravo se llama Manuel Pellegrini, esa es la realidad. El técnico quiere que él continúe, por lo menos por un año más".

Sin embargo, asegura que "ahora ya veo complicada la renovación de Bravo. Los números no han sido buenos para él. Lo único a lo que podría apostar Pellegrini es si el Betis termina clasificando a una Champions o Europa League, ojalá que sea la Champions".

"Tener un arquero con experiencia para competiciones europeas sería una buena justificación para darle fogueo a su arquero titular, que podría ser Rui Silva o el mismo Bravo", complementó. Betis, por el momento, está sexto en La Liga y solo clasificando a Conference League, aunque restan 10 fechas.

Dentro del Betis, Silva, quien pelea el arco con Bravo, manifestó su apoyo para que el chileno continué en las filas béticas: "No me toca a mí decidir si va a renovar o no. Ojalá se quede porque es importante en el campo y en el vestuario. Nos aporta mucho y ojalá se quede un año más".