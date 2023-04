El golero nacional no ha tenido los partidos necesarios para la renovación automática y deberá convencer a Manuel Pellegrini en lo que queda de temporada para seguir.

Claudio Bravo vive días de incertidumbre en España. El capitán de la Selección Chilena perdió el puesto con Rui Silva y ya son cuatro los partidos donde no ha visto acción de forma consecutiva, lo que no solo lo complica en su presente, sino que también de cara a su futuro contractual.

Y es que Bravo no ha completado la cantidad de partidos necesarios para que se realice la renovación automática y eso lo deja en vilo pensando en mantener su carrera en el fútbol europeo, la gran meta que tiene el ex Colo Colo para la parte final de su vida como futbolista.

Dentro de ese contexto, el arquero recibió un sorpresivo apoyo por parte de su gran rival por el puesto en el Betis: Rui Silva. El portugués, que tras sufrir una lesión volvió con todo al pórtico, habló de las chances de que Bravo siga y también de cómo se vive una competencia directa con el golero nacional.

Rui Silva destacó que "eso son temas del club, no me toca a mí decidir si va a renovar o no. Ojalá se quede porque es un portero importante en el campo y en el vestuario. Nos aporta mucho y ojalá se quede un año más".

Agregó que el "trayecto lo dice todo. Tiene mucho mérito, con 40 años, seguir a este nivel. Ojalá con 40 años yo también pueda llegar físicamente así. Lo importante es que se quede con nosotros".

"Lo llevamos de forma natural. Muchas veces no sabemos quién va a jugar o cuándo va a jugar, depende también del rendimiento en entrenamientos y en partidos. El míster normalmente lo dice el día de partido o el de antes, elige el portero que está mejor para cada partido", destacó..

"Lo llevamos muy bien, porque tenemos una relación muy sana. Nos exigimos el uno al otro, que creo que también es importante, tener esa competencia, exigirnos para que el portero no se relaje", cerró.