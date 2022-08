MLS vs Liga MX | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING el All Star Game

Desde el año 2005 la Major League Soccer reúne un equipo de sus grandes figuras para medir el pulso de su competición, y esta edición de su All Star Game se enfrentará a las estrellas de la Liga MX por segundo año consecutivo.

Anteriormente, el partido era disputado entre el MLS All Stars y un equipo extranjero, la mayoría de las veces de Europa. Así, enfrentó al Arsenal en 2016, el Real Madrid en 2017, a la Juventus en 2018 y al Atlético de Madrid en 2019, luego fue suspendido por la crisis sanitaria en 2020.

Al año siguiente, Estados Unidos y México acordaron hacer algo parecido a lo que hace la NBA y la MLB de juntar lo mejor de sus dos torneos y disputar quién es el mejor.

El año pasado fue empate 1 a 1 en el marcador por lo que se definió todo en los penales con victoria por 3 a 2 para los norteamericanos; anotó José Murillo para los estadounidenses y Jonathan Javier Rodríguez en los mexicanos.

La MLS anunció que el capitán de su escuadra será Javier "Chicharito" Hernández, mientras que en la Liga de México confirmaron que dirigirá Diego Cocca, actual estratega de Atlas premiado con el Balón de Oro como mejor entrenador la temporada pasada.

Día y hora: ¿Cuándo juegan MLS vs Liga MX por el All Star Game?

MLS All Stars vs Liga MX All Stars se juega este miércoles 10 de agosto a las 20:30 horas de Chile en el Allianz Field, en Minnesota, Estados Unidos.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a MLS vs Liga MX por el All Star Game?

El partido será transmitido por la señal de ESPN Extra en los siguientes canales:

VTR: 45 (SD) (Stgo) - 859 (HD)

DTV: 607 (SD)

ENTEL: 210 (SD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: 83 (SD)

MOVISTAR: 483 (SD)

TU VES: 519 (SD)

ZAPPING: 95 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a MLS vs Liga MX por el All Star Game?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star+.