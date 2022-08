Siempre se recuerda la brillante carrera que tuvo Iván Zamorano en su paso por Real Madrid, donde fue campeón y Pichichi por su campaña, una que no comenzó del todo bien con Jorge Valdano en la banca.

Es que el entrenador le dijo en un momento que se fuera, porque no lo tenía considerado, donde Bam Bam fue porfiado, se quedó y fue la gran figura del título.

"Es un tipo muy honesto. Son pocos los entrenadores que te dicen a la cara que no te quiere, no me quería en Real Madrid. Me dijo es bueno que te busques club, si te quedas vas a ser el quinto delantero", recuerda Zamorano.

Eso sí, el propio Valdano tiene su versión de la historia, la que contó en TyC Sports, donde recuerda como el delantero chileno le hizo comer las palabras.

"Empezó la temporada un poco tensa, porque yo quería que saliera del club y se negó. No sabía cómo volver a tener una relación normal. El primer día entrenó como una bestia, fue llamativo el grado de motivación que tenía, las ganas de demostrarme que me había equivocado en mi juicio. Tras el entrenador le dije 'vos siempre entrenas así o solo cuando odias al entrenador'. Me dijo 'siempre entreno igual', entonces dije 'me parece que me voy a tener que comer mis palabras'", recuerda.

En ese sentido, asegura que desde ese momento cambió su visión sobre el delantero, tanto así que tuvo que retroceder en sus palabras, tanto así que un día fue y le pidió disculpas a la mamá de Zamorano.

"Poco a poco fuimos rearmando la relación, hasta el punto que un día le pedí perdón a la madre, que vivía en mi mismo barrio, y la encontré en la calle. No paró, hasta meter el gol que nos hizo campeones, fue su mejor temporada en Real Madrid y estoy muy agradecido", finalizó.