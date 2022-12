El Mundial de Qatar está en tierra derecha y, por los cuartos de final, este viernes Argentina se impuso a Países Bajos mediante los lanzamientos penales y se anotó en una nueva semifinal de la Copa del Mundo, luego de igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

Un partido no exento de polémicas, donde vimos a Lionel Messi dar una verdadera clase de buen fútbol: asistiendo para el primer gol de la albiceleste y anotando el segundo, el cual celebró con todo recordando al gran Juan Román Riquelme llevándose las manos a la oreja, al más puro estilo de Topo Gigio. El enfrentamiento se tornó muy caliente, tanto así, que vimos a la Pulga en una faceta más bien desconocida hasta ahora.

Messi Topo Gigio: el por qué de su celebración ante Países Bajos

La celebración de Messi fue dirigida para el técnico neerlandés Louis Van Gaal, a quien, además, criticó luego del partido, acusando que "vende que juega al fútbol y metío gente alta y empezó a tirar pelotazos".

El ahora ex estratega de la naranja mecánica tuvo duras palabras tanto para el astro argentino como para toda su selección, mencionando por un lado que "Messi no juega mucho contra el rival cuando no tiene la posesión de balón" y por otro, que tenía cuentas pendientes con los trasandinos y que una definición a penales los ponía en ventaja.

"Se habló mucho antes del partido y creo que nos faltaron el respeto", sentenció el 10.

¿Cuándo juegan Argentina vs Croacia?

El cruce de Argentina vs Croacia por la semifinal de Qatar 2022 está pactado para este martes 13 de diciembre a las 16:00 horas de Chile en el Estadio de Lusail.

