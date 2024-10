"Me lo preguntaron un montón de veces": Messi fijó postura sobre si jugará el Mundial 2026

Lionel Messi si bien se ha alejado del primer plano futbolístico, sigue vigente en Estados Unidos. Esta situación hace que muchos se ilusionen con su presencia en la siguiente Copa del Mundo del 2026.

Luego del título de Argentina en Qatar 2022, la Albiceleste pasa por un gran momento a nivel de selección. De hecho, son los actuales campeones de América, por lo que los hinchas quieren que este presente positivo se alargue lo más posible, así como también la continuidad de Messi.

La decisión de Messi sobre el Mundial de 2026

Una vez finalizada la última Copa del Mundo, se creía que el multicampeón con Barcelona no regresaba más a este torneo por una cuestión de edad. En la siguiente cita planetaria tendría 39 años, pero su presente hoy con 37 es bueno, lo que ilusiona a que llegue de forma positiva al 2026.

Ante las numerosas consultas, Lionel Messi decidió abordar el tema. “No sé, la verdad que me lo preguntaron un montón de veces sobre todo en Argentina. Espero terminar muy bien este año, tener una buena pretemporada, la cual no la tuve el año pasado con todo los viajes que tuvimos. A partir de ahí, ir viendo cómo me siento“, explicó en entrevista al portal 433.

Messi es figura en Inter Miami. Imagen: Getty.

“Sé que estamos cerquita, al mismo tiempo es mucho tiempo y en el fútbol pasan muchísimas cosas. No pienso, simplemente vivir el día a día sin pensar más allá“, complementó Messi.

Desde el 2023 que el campeón del mundo se trasladó a Estados Unidos, donde si bien la liga es de menor nivel que en Europa, logra mantener el ritmo competitivo. Incluso, la Pulga confesó que está modificando la forma en la que se mueve en la cancha.

“Estaba cambiando un poco mi estilo de juego, también por mi situación, por mi edad. Me estaba adaptando un poco a todo. Empecé a reinventarme y a adaptarme a la liga, porque para mí era nuevo. Me sentí muy cómodo desde el principio”, indicó.

Lionel Messi por ahora no ha decidido retirarse de la selección de Argentina, como lo hizo recientemente Ángel Di María. De mantener el nivel actual que tiene en la MLS, todo indica que podría llegar a la Copa del Mundo del 2026, la cual se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.