Tanto Lionel Messi como el Dibu Martínez fueron muy críticos con el trabajo del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, quien no dejó nada contento al capitán de Argentina ni al portero, quien tapó dos penales en la serie ante Países Bajos que instaló al campeón de América en la semifinal de Qatar 2022.

Lionel Messi hizo un partidazo. Fue el autor del pase-gol para Nahuel Molina con un toque con su pierna zurda que dejó solo al lateral derecho del Atlético Madrid, quien pese a la gran habilitación de la Pulga también definió de una manera muy vistosa para derrotar al gigantesco portero neerlandés, Andries Noppert.

Además, el crack del Paris Saint-Germain marcó un lanzamiento penal con una calma pasmosa ante el golero del Heerenveen, el jugador más alto del Mundial de Qatar 2022, que ahora tiene a Argentina instalada en la semifinal frente a Croacia. Pero pese a la felicidad que mostró el "10" de los trasandinos, quedó muy descontento con el desempeño del árbitro del encuentro: el criticadísimo español Antonio Mateu Lahoz, quien le pitó muchos partidos cuando el rosarino jugaba en el Barcelona.

"No quiero hablar del árbitro, después viste cómo es. Te sancionan, no puedes ser sincero ni decir lo que piensas y te castigan por partidos. Creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era", afirmó el capitán de la Albiceleste, muy enojado con una actuación que, al parecer, veían venir en el vestuario de La Scaloneta.

Y no se quedó con eso. "Creo que la FIFA tiene que rever esto. No puede poner un árbitro así para un partido tan importante y que no esté a la altura", apuntó Lio al juez de 45 años, quien mostró 13 tarjetas amarillas en el duelo entre el actual campeón de América y Países Bajos.

Por cierto, Emiliano Martínez fue figura en la definición a penales. El Dibu le tapó su remate a Virgil Van Dijk, el capitán de la Oranje que abrió la serie. Y luego, sacó un brazo para detener el tiro del zurdo Steven Berghuis. Luego de esa gran actuación, el golero del Aston Villa de Inglaterra se sumó a las fuertes críticas para el calvo silbante.

"Es el peor árbitro del Mundial con diferencia. No sé qué cobró en la jugada del final, parece que quería que nos empaten", afirmó el guardavallas surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda, quien fue contratado por el Arsenal inglés luego de disputar un Sudamericano Sub 17 en Chile en 2009. Ahora, la vista de los pupilos de Lionel Scaloni se clava en Croacia, verdugo de Brasil en la ronda de ocho mejores en Qatar 2022.