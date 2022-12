Luka Modric jugó un gran partido. Uno más en su larga lista de exhibiciones. Esta vez fue en el triunfo de Croacia para acceder a la semifinal del Mundial de Qatar. Los balcánicos igualaron 1-1 con Brasil, pero se impusieron por 4-2 en la definición a penales. Por cierto, uno de los croatas que anotó su lanzamiento fue el talentoso y experimentado centrocampista del Real Madrid.

El "10" de la escuadra de Zlatko Dalic tuvo palabras luego de eliminar al Scratch y provocar uno de los momentos más tiernos del torneo: el hijo de Ivan Perišić, Leo, le dio un abrazo de consuelo al lloroso Neymar, quien pidió el quinto remate de la tanda y no alcanzó a salir en la escena. Al cabo del segundo alargue y tiros de pena máxima que juegan los europeos, el ex Tottenham Hotspur dejó un mensaje provocador.

"Nos dieron por muertos, pero demostramos que tenemos una fe enorme y nunca nos rendimos. Nadie nos veía llegando tan lejos". Y cómo no: Ney anotó un golazo espectacular en el tiempo extra. Pero Bruno Petkovic igualó, para dejar claro que los actuales vicecampeones mundiales estaban muy vivos. "Otra vez tuvimos una mentalidad fuerte en los penales", aseguró Modric.

Por cierto, le dedicó palabras muy elogiosas a Dominik Livakovic, el golero del Dínamo Zagreb, quien otra vez volvió a ser importante en una tanda, tal como había sido ante Japón con esos tres penales atajados que evocaron, cómo no, los tres tiros que Claudio Bravo le tapó a Portugal en la semifinal de la Copa Confederaciones 2017.

"Estuvo impresionante en el partido y en los penales. Ha parado todo y ha demostrado lo buen portero que es. Es un chico maravilloso", dijo el capitán de los semifinalistas en Qatar 2022 sobre el golero de 27 años que compartió con Ángelo Henríquez y Junior Fernandes en el club donde todavía milita.

Modric le dedicó palabras de ánimo a Rodrygo

También le dedicó palabras a uno de sus compañeros brasileños en el Real Madrid: Rodrygo Goes, quien en los 64' ingresó al partido en lugar de Vinícius Júnior. Y fue uno de los dos que desperdició su oportunidad en la tanda de penales, algo que por cierto dejó muy triste al atacante de 21 años que se formó en el Santos.

"Hay que felicitarle porque en este partido ha tenido fuerza y mentalidad para tirar el penal. Todos pueden fallar. Eso le he dicho, le he animado. Yo con pocos más años que él fallé uno contra Turquía en 2008 y no es fácil, pero esto le hará más fuerte", apuntó el vigentísimo Luka Modric sobre lo que este golpe pudiera dejarle a uno de sus ahijados en la Casa Blanca. La vista de la figura croata ahora va directo a Argentina, el rival en la semifinal.