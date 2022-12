La selección de Argentina tuvo que sufrir más de la cuenta para poder sellar ante Países Bajos su clasificación a las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Luego de ir 2-0 arriba, el equipo de Lionel Scaloni se supo levantar de un agónico empate y ser más fuerte en los lanzamientos penales, donde se impusieron 4-3 gracias a un gran actuación de Emiliano Martínez en el arco.

El encuentro terminó caliente, ya que Lionel Messi se jugó un duelo aparte ante nadie más ni nadie menos que Louis van Gaal, entrenador del cuadro neerlandés que se había mandado algunas declaraciones que no cayeron muy bien al astro trasandino.

Tal vez es por eso que el delantero del PSG se fue contra el DT una vez completa la victoria, la que sumada a los gestos de burlas y provocación del equipo argentino tras ganar la tanda de penales, dio como resultado un final a alta temperatura en el Estadio Lusail.

Este ambiente siguió en el postpartido y en zona mixta, donde Messi tuvo un curioso cruce con Wout Weghorst, delantero neerlandés que hizo los goles de su equipo y quien, según el argentino, se dedicó a provocar a los sudamericanos tras ingresar desde la banca en el segundo tiempo.

Uno que fue testigo privilegiado de todo este entuerto entre Messi y Weghorst fue Sergio Agüero, quien en charla con ESPN relató todo lo que pasó rumbo a camarines.

“Era el 19, exactamente. Justo estábamos entrando. Empezó a decir: 'Eh, Messi, eh, Messi'. Y se dio vuelta Leo, lo mira y ahí le dijo eso (“¿qué mirás bobo?”). El chabón le decía 'come here' ('vení'). Olvidate que ahí salté yo”, afirmó el Kun.

El detrás de cámara del “qué mirás bobo” de Lio Messi a Weghorst:

El relato del ex delantero siguió al señalar que “le digo shut up... 'Cerrá el orto'. Y sí... ¿Para qué le hablás? Si sabés que estaba el tema caliente. Le dije que se calle”.

“Él me dijo: 'You don't say shut up' ('no me digas que me calle'). Yo le digo: 'Okey, you don't talk to Messi'. No le hablo a Messi, digo, ya está. 'Okey, shake my hand, good luck' ('dame la mano, buena suerte'. Okey, listo, tomatela”, concluyó Agüero.

¿Por qué tanto enojo de Messi con Weghorst?

El propio Lio Messi dio detalles de su bronca con Weghorst, señalando en el postpartido que “el 19 desde que entró al partido empezó a provocarnos, a chocarnos, a decirnos cosas”.

“Me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, me gusta que me respeten también. El técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, concluyó Messi.

Ahora Argentina debe mentalizarse en su duelo por las semifinales de Qatar 2022 ante Croacia, rival al que enfrentará este martes 13 de diciembre a partir de las 16:00 (hora chilena) en el mismo Estadio Lusail donde los trasandinos vencieron a Países Bajos.

