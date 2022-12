Emiliano Martínez volvió a mostrar la destreza que tiene en las tandas de penales. El Dibu tapó los dos primeros lanzamientos de Países Bajos. Y fue una vez más clave para que los trasandinos celebraran una victoria que los puso en la semifinal del Mundial de Qatar 2022, una instancia en la que se medirán a Croacia.

Y tal como le ocurrió a Lionel Messi, el golero del Aston Villa de Inglaterra tuvo un final muy caliente con una dedicatoria especial al cuerpo técnico de la Oranje. Específicamente para Louis Van Gaal, quien había dado a entender que en caso de llegar a la tanda de la pena máxima, los europeos tendrían una ventaja. Pero eso no sucedió.

"Estaba sacado. Se me cruzaron los ojos. No es algo que quería hacerlo, pero no me gusta que la gente hable de los partidos y meta presión por las redes sociales. Hoy aprendieron la lección y se tienen que quedar callados", apuntó el ex golero del Arsenal por la reacción que tuvo, insulto en inglés incluido, para el staff encabezado por el experimentado adiestrador, quien fue criticado duramente por La Pulga.

Y el guardavalla surgido de las divisiones inferiores de Independiente, quien fue llevado por Francis Cagigao a los Gunners luego de un Sudamericano Sub 17 disputado en Chile en 2009, no se quedó con eso. Usó una metáfora súper particular para dar a entender la pica con la que entró a enfrentar a la Naranja Mecánica.

"Es como el fuego de un asado. Cuando hay mucho, sale bien la brasa. Él encendió la llama. No puedes tirar que somos candidatos en penales. Es suerte, tenemos muy buenos pateadores y un arquero que puede atajar penales. Para mí habló de más y eso me dio la energía para atajar, se ve que nunca me vio tapar penales", sentenció el Dibu Martínez, quien también había sido muy crítico con el desempeño del juez, el español Antonio Mateu Lahoz.