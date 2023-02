Perú vive una crisis socio política desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo comunicó el cierre del Congreso, además de propiciar el llamado a la reescritura de la Constitución y mostrar la disposición de gobernar mediante decretos. Las protestas en el país llevan ya casi ocho semanas, aunque en los últimos días se registraron hechos que mantienen en alerta a la nación vecina.

De hecho, el fútbol profesional pasó a segundo plano y ya se han aplazado tres fechas de la Liga 1 debido al panorama que ha dejado el clima nacional. Es más, el pasado fin de semana, la policía mató a un manifestante en Lima, la primera muerte de este convulsionado momento en la capital peruana. Ya son 65 los fallecidos en las revueltas contra el gobierno de Dina Boluarte, quien quedó en el cargo tras la salida de Castillo. Se estima que el 73 por ciento de la población quiere que se adelanten las elecciones, una de las exigencias de quienes protestan en las calles.

La mandamás de Perú fue denunciada junto a dos miembros de su gabinete constitucionalmente por graves vulneraciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones. Todo el escenario, por cierto, tiene a la competencia sin comenzar. Y, por ende, sin debutar a Gabriel Costa, quien dejó Colo Colo para llegar a Alianza Lima en condición de superestrella.

Alianza Lima quiere iniciar la Liga 1

Según informa Bolavip Perú, el plantel del cuadro íntimo tiene la intención de comenzar el campeonato. Aunque todavía no hay certezas de eso. "No sabemos nada del inicio del campeonato, pero nosotros no tenemos nada que ver, solo debemos seguir entrenando para llegar muy bien", expresó el lateral derecho argentino Gino Peruzzi.

El ex San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors agregó que "lo más lindo es jugar con público, pero eso lo determinarán las personas que se encargan de esto, nosotros debemos seguir enfocados", para dar a entender que la opción de los partidos a puertas cerradas ya es una alternativa que se maneja en las cúpulas de la Federación de Perú.

Otro que sacó la voz fue el colombiano Andrés Andrade, refuerzo que llegó al club desde Atlético Nacional. "Estamos a la espera de lo que diga la FPF y el club, nosotros seguimos trabajando semana a semana para poder jugar. Tenemos que prepararnos sabiendo que en cualquier momento empezaremos a competir", dijo el experimentado Rifle en declaraciones a GOLPERU.

El DT de Perú advierte las consecuencias del retraso de la Liga 1

Por cierto, ese tema llegó a Juan Reynoso. El seleccionador de Perú declaró al respecto de la postergación del comienzo de la Liga 1, pues cree que eso perjudica el trabajo del combinado nacional. "Si no se reanuda estaríamos muy complicados con la convocatoria de jugadores del medio local", apuntó el ex DT del Cruz Azul de México, cuadro con el que fue campeón.

"Ellos sólo estarían entrenando y no compitiendo. Ahí sí tendríamos que buscar los jugadores del exterior y tratar de llamar a una mayor cantidad. Eso complicaría los microciclos que habíamos pensado y también la competencia, no es lo mismo entrenar que jugar", añadió Reynoso, quien también fue campeón como futbolista en la Máquina Cementera.

Todo eso lo dijo en referencia a los dos amistosos que Perú pactó para fines de marzo. El 25 jugará ante Alemania y el 28, frente a Marruecos, que terminó en el cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022. Pero también mostró la preocupación por la participación de los equipos peruanos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que ya tienen sus primeras fases confirmadas. ¿Qué pasará?