Este miércoles el presidente de Perú, Pedro Castillo, a través de un mensaje a toda la Nación, anunció una serie de medidas, entre ellas un “Gobierno de excepción”, la reestructuración del Poder Judicial y un toque de queda durante esta noche tras una nueva jornada para votar por tercera vez la moción de vacancia (destitución) en su contra por parte del Parlamento.

¿Qué está pasando en Perú?

Una crisis política a gran escala se esta viviendo durante estas horas en el país vecino del Perú, luego de qué el mandatario decidiera disolver el Congreso a horas de que se viviera un nuevo intento de destitución por parte del Parlamento.

A modo de respuesta, Castillo a través de una conferencia a nivel país señalaría que “A horas de debatirse una nueva moción de vacancia en mi contra me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo, para ratificar que no soy corrupto y no mancharía mi apellido”.

“Durante todo el tiempo que llevo de gobierno la única acción del Parlamento ha sido intentar sacarme del poder”, añadió.

A raiz de estas acciones Castillo llamaría a nuevas elecciones del Congreso y se decretaría un toque de queda a partir de hoy con el objetivo de disuadir posibles hechos de violencia y manifestaciones en contra del mandatario.

Reacciones

Desde la opisicion lo han catalogado como un “ golpe de estado ”, un calificativo que ha sido compartido por varios medios informativos del país y por varios parlamentarios.

Algunos ministros han presentado su renuncia, entre ellos: