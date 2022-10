Ariel Holan luce sonriente. Sale por un pasillo del segundo subterráneo del hotel Intercontinental de Santiago, donde participó de un conversatorio en el Go Latam Summit, seminario de management deportivo que contó con el patrocinio de Redgol. En la charla, moderada por Danilo Díaz, el director técnico de la Universidad Católica estuvo acompañado por su amigo Sergio Cachito Vigil y Alfredo Castro, quienes encabezan el trabajo de las selecciones chilenas de hockey.

Tras la muy amena charla, el entrenador argentino de Universidad Católica tiene espacio para un diálogo exclusivo con Redgol, donde abordó el momento y la proyeccion del conjunto cruzado, pero también se dio permiso para referirse al cuadro del que es un fanático hincha: Independiente de Avellaneda, donde tuvo un paso muy exitoso.

"Los números están a la vista. Independiente venía de momentos difíciles y el proyecto que estaba tratando de dar sus primeros pasos para reverdecer. No sólo ganamos la Copa Sudamericana, también perdimos de manera muy apretada por penales con Gremio la Recopa y después ganamos la Suruga Bank. Dos títulos internacionales que le posibilitaron a Independiente empatar a Boca con 18 torneos internacionales", recordó Holan de esa época, que se extendió desde diciembre de 2016 hasta mayo de 2019.

El experimentado técnico de 62 años defendió su ciclo en el Rojo. "Competimos de igual a igual con el mejor River de hace muchos años, en una llave de cuartos de final. Hicimos dos grandes partidos que fueron muy apretados. En el 2019 estábamos clasificados a los octavos de final de la Copa Sudamericana y ahí se interrumpió el proceso", rememoró el ex DT del León de México y el Santos de Brasil.

Y promete evaluar un posible regreso a su alma máter. Es que el hincha no puede cambiar de pasión: "En algún momento, cuando estén dadas las condiciones, volveré a Independiente porque es mi casa, es mi vida y lo voy a hacer. Ahora estoy enfocado acá, que tengo bastante trabajo para sacar esto adelante".

Según el trasandino, "con mis hijas y mi familia todos tenemos más de veinte años de socios. Amamos el club, pero una cosa es lo que uno siente por la institución y otra, la profesión. Hoy mi energía está acá para encaminar un proyecto que nos vuelva a posicionar con un equipo competitivo, que enamore a la gente y que ponga a la Católica de vuelta donde tiene que estar, peleando los campeonatos".

La "no opinión" de Holan sobre Gustavo Quinteros e Independiente



La nueva dirigencia de Independiente que encabeza Fabián Doman pretende reflotar al club, de un complicado momento financiero. En ese sentido, Ariel Holan entrega buenos deseos. "Quiero lo mejor para Independiente. Las cuestiones políticas, cada uno puede tener su opinión. Yo pienso en el club y lo que quiero es lo mejor", sentencia.

Como caminos paralelos, Holan reemplazó a Gustavo Quinteros en el mando técnico de Universidad Católica, en 2019. Luego el santafesino apareció en la banca de Colo Colo y ambos argentinos se enfrentaron por el torneo chileno, en un clásico que puede terminar con la partida del DT campeón con los albos al mismísimo Independiente.

Pero Holan opta por la cautela. "No doy opiniones del mundo Independiente. Ni siquiera como socio, porque soy entrenador y no quiero que se mezcle una opinión mía. Prefiero abstenerme de estas respuestas. Soy un entrenador todavía en ejercicio, si no lo fuera te daría las opiniones", cerró el DT.