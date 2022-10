Universidad Católica espera no repetir su duro 2022. Aunque siguen en pelea por la clasificación a Copa Sudamericana, los cruzados, que partieron el camino con Cristián Paulucci, terminaron renunciando al sueño del pentacampeonato, la Copa Chile y un ticket para la Copa Libertadores 2023.

Así, en la precordillera ya piensan en fortalecerse de cara a la próxima temporada. Y el técnico Ariel Holan, quien aún no asegura su continuidad, habló sobre las exigencias que tiene para el 2023 en cuanto a proyecto y armado de plantel.

"Los entrenadores somos muy pedigüeños. No voy a pedir a Messi ni a Ronaldo, pero sí creo que voy a pedir lo justo y necesario como para que nos reinventemos en el éxito. Creo que hay mucho por analizar y debatir", afirmó.

"El armado de un equipo para la próxima temprada tiene varios desafíos. Esos son los que tendremos que discutir con los directores, mi decisión no es la única. Tanto en las bajas como en las altas tendremos que tener buenos acuerdos para un equipo que vuelva a enamorar a la afición y que dé gusto verlo jugar", siguió.

"Hay mucho que poner en la balanza"

Además, Holan declaró que hay varios factores a considerar pensando en una nueva temporada. Uno de ellos es la localía: San Carlos de Apoquindo, ya en remodelación, espera reabrir en 2024, por lo que la UC debe buscar una casa.

"No es solo el armado del equipo, también donde vamos a jugar el año que viene. Cómo vamos a seguir mejorando las condiciones de entrenamiento... No es que no me guste dar vueltas por las canchas, pero necesitamos un lugar fijo para ser locales", aseguró.

"Tenemos que compatabilizar todas las aristas, que sea accesible para la afición, eso nos genera una energía positiva; también para nuestros futbolistas, por cómo tratamos de jugar y entrenar, el piso tiene que ser una condición importante", continuó.

"Hay mucho que tenemos que poner en la balanza en todos los ámbitos, no sólo se trata de altas y bajas. Es la infraestructura, el trabajo con los juveniles, hay muchas cosas para debatir y el momento es cuando termine el Campeonato Nacional", cerró.