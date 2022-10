Luego de la obtención de un nuevo título en la carrera de Arturo Vidal, con la obtención de la Copa de Brasil con el Flamengo, queda abierto el debate sobre si el King es el mejor jugador chileno de todos los tiempos.

Un tema donde muchos tienen sus impresiones, pero que el periodista Danilo Díaz, comentarista en el programa Los Tenores de radio ADN, frena en seco bajo su punto de vista futbolístico.

"No, para mí no. Yo creo que están el Matador, Elías Ricardo (Figueroa) y Alexis Sánchez. Para mí esos son los tres. Lo ubico en la quina. Claro, pero hay que ver la valía de... por ejemplo, no contabilizo, lo hacen los estadísticos, cuando salen campeón de la Supercopa, que es un partido", comienza analizando Díaz.

En ese sentido destaca la importancia que ha tenido el King en todos los equipos en que ha jugado, donde se ha ganado su puesto.

"Lo más importante de Vidal es la ruta, es la campaña, eso es. La campaña, el desempeño, cómo se incorporó al Leverkusen y no echó de menos al perro altiro. Llegó de titular de inmediato, le quitó los penales a Michael Ballack, o sea es la actitud que siempre ha tenido para jugar", detalla.

Por lo mismo, asegura que "lo otro ya hablamos de gustos y evaluación que uno hace. Por ejemplo, quién fue el mejor arquero del fútbol chileno: Livingstone, Roberto Rojas o Claudio Bravo", deja abierto otro debate.

Eso sí, fue claro cuando Jean Beausejour entró a la conversación, donde le dejó en claro la importancia que habría tenido un Elías Figueroa con la Generación Dorada.

"Ustedes en 2010 o 2014 con Elias Figueroa llegan a cuartos de final, era jugar con 12. Uno ve los partidos de 1966 por ejemplo cuando tenía 20 años. En el mundial de 1974 El Gráfico le puso dos ocho y un nueve", finaliza.